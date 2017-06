Lee Fields and The Expressions en Niceto

En el marco del ciclo Niceto Black que ofrece Niceto Club (Av. Niceto Vega 5501/5507), mañana se presenta por primera vez en la Argentina Lee Fields, uno de los músicos con más personalidad del soul contemporaneo.

Durante su prolífica carrera de 43 años, Fields ha trabajado con artistas del soul y del R&B como Kool and the Gang, Hip Huggers, O.V. Wright, Darrell Banks, y Little Royal.

Grabó su primer single en 1969 y hoy en día continúa muy activo. Más recientemente grabó y giró junto a su banda The Expressions, incluyendo el álbum Faithful Man (2012). Las entradas se puede adquirir en boletería o traves de Ticketek.