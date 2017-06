La regla de vender en mayo no siempre se cumple

Dicen que los meses de mayo son difíciles en los mercados. También lo son junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. De todos modos, mayo tiene una particularidad, ya que los mercados parecerían tener mayores síntomas de debilidad que otros meses y de ahí la famosa frase en Wall Street de ‘"sell in may and go away".

La debilidad en cuestión se da por cuestiones de calendario en EE.UU. dado que, supuestamente, los inversores deciden cerrar parte de sus posiciones en el mercado financiero para irse de vacaciones y rearmar sus carteras una vez que retomaron tras el descanso.

Pero pese a este famosa frase, los principales índices han finalizado el mes con ganancias. En Wall Street, tanto el Dow Jones, el S&P500 y el Nasdaq cerraron al alza con ganancias de entre 1,10% y 3,30%. Europa también cerró el mes en positivo con alzas en dólares de entre 2,75% y 5%.

A nivel regional, los principales índices bursátiles no han logrado encontrar la misma suerte y Brasil lideró las pérdidas con bajas de 6% en términos de dólares. México anotó una ligera ganancia de 0,30% en dólares gracias al fortalecimiento del peso mexicano. Finalmente, en el ámbito local, el Merval supo registrar avances de 7% en términos de pesos y 2,5% en dólares, producto de la fuerte suba del tipo de cambio en las últimas ruedas luego del estallido de la crisis política en Brasil.

Haciendo un repaso de la historia, los índices no suelen tener la misma suerte que en 2017 y la probabilidad de ajuste es relativamente elevada. Desde el año 2005 a la fecha, el Dow Jones tuvo 8 años en los que el mes de mayo terminó con ganancias y 5 años con pérdidas, con un 38% de probabilidad de que el mes de mayo sea negativo. Los años de mayor debilidad se dieron en 2010, producto del flash crash a comienzos de mayo y en 2012 con bajas de 8,85% y 6,2%.

En Europa, de los últimos 13 años, 7 fueron meses malos en mayo y sólo 6 fueron positivos, todo medido a través del índice Stoxx50, que sigue las 50 acciones más importantes del viejo continente. El saldo es aún más negativo para la bolsa de Brasil que de los últimos 13 mayo, 9 tuvieron un resultado negativo y 2017 no fue la excepción. Para los emergentes en general, el porcentaje de mayos negativos desde 2005 alcanza el 54%. En términos locales, el Merval ha tenido de los últimos 13 mayos, 6 negativos y 7 positivos, dejando un saldo a favor aunque poco contundente.