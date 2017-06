Previsiones de gurús de Wall Street son poco confiables en el largo plazo

Todo inversor que busca una recomendación de un analista prestigioso sobre cómo colocar su cartera de inversión, seguro que lo que más ansía a través de ese consejo será maximizar la rentabilidad y, al mismo tiempo, minimizar el riesgo. Pero también es seguro que no esté buscando una previsión que se parezca más a tirar una moneda al aire, en la que la probabilidad de ganar con una inversión sea similar a la de perder.

Sin embargo, la realidad dista mucho de la imagen que ha estado transmitiendo la industria financiera durante todos estos años. Los gurús más famosos, aquellos que son la cara visible de los departamentos de inversión de los grandes bancos (en esta categoría también se incluyen a los que redactan newsletters especializados, son periodistas muy reconocidos o son gerentes de fondos de inversión), no aciertan tanto como cree el común de los inversores. En realidad, sus pronósticos erran bastante seguido, y su porcentaje de fracaso crece a medida que pasa el tiempo.

Esta conclusión fue confirmada por un estudio publicado en las últimas semanas ("Evaluation and Ranking of Market Forecasters") y realizado por dos investigadores del Lawrence Berkeley National Laboratory, de Estados Unidos (David Bailey y y Marcos López de Prado), junto con otros dos de la Universidad de Newcastle, de Australia (Jonathan Borwein y Amir Salehipour).

Según el estudio, las previsiones de los gurús más importantes de Wall Street son bastante poco confiables en el largo plazo, a tal punto que la probabilidad de éxito puede quedar por debajo del 50% en muchos casos, lo que equivaldría a acertar una inversión tirando una moneda al aire.

El estudio fue realizado mediante la evaluación y seguimiento de las previsiones que hicieron los 68 gurús más importantes del mercado financiero de Nueva York respecto del índice S&P500. Los pronósticos evaluados fueron realizados entre los años 1998 y 2005, y correspondían al período 2005-2012.

"Muchos inversores confían en los expertos y gurús del mercado al tomar decisiones de inversión, tales como comprar o vender activos financieros. Los rankings y las evaluaciones de los gurús de mercado brindan a los inversores mediciones a través de las cuales pueden elegir los estrategas con los mejores niveles de certeza para su particular grado de exposición al mercado. Algunas de estas previsiones son optimistas, mientras que otras son pesimistas", explica en su introducción el estudio elaborado por los especialistas.

De la evaluación del rendimiento de los estrategas y gurús, solo un 6% logra un nivel de aciertos de entre un 70% y un 80%. Generalmente, estos casos más exitosos corresponden a profesionales que trabajan en pequeñas compañías financieras (en general ‘boutiques‘) y no en los bancos más grandes.

No más de un mes

Además, el nivel de aciertos es mayor cuanto más corto sea el lapso de tiempo de las previsiones. Efectivamente, según el estudio, dos tercios de los pronósticos correctos de los estrategas están relacionados con el muy corto plazo de las acciones estadounidenses (menos de un mes).

En cambio, cuanto mayor es el horizonte de tiempo evaluado (más allá de los 3 a 9 meses), mayores son los errores que surgen en las previsiones publicadas. En ese sentido, solo un 14% de los aciertos de estos gurús se vinculan con lapsos de tiempo superiores a los 9 meses. Eso significa que si un inversor quiere minimizar el riesgo de una colocación anual en el índice S&P500, por ejemplo, debe saber que solo uno de cada siete estrategas de renombre le puede garantizar resultados óptimos.

Con los otros seis, seguir sus recomendaciones se va a parecer más bien a jugar a cara o ceca (o, lo que es lo mismo, a probar suerte con a una suba o baja de una acción del S&P500).

Como era de imaginarse, los especialistas más mediáticos y famosos no son quienes más acertaron en sus pronósticos financieros. En cabeza del ranking figura John Buckingham, redactor del newsletter especializado "The Prudent Speculator" (toda una declaración de principios...), seguido por Jack Schannep, analista técnico especializado en la "Teoría de Dow‘" (que determina que los precios de mercado se mueven formando tres tendencias, primaria, secundaria y menor), y cierran el podio David Nassar, de Dreman Value Management, y Bob Doll, de Nuveen Asset Management.

Los astros también hablan

Dentro de la clasificación que elaboró el informe hay lugar para casos bizarros, como el de Linda Schurman, editora de "The Soothesayer", publicación especializada en previsiones... "¡astrológico-financieras!" Si no fuera porque la ¿analista? se ubicó en el puesto número 44 de un total de 68 gurús, lo más probable es que sus pronósticos fueran tomados en broma.

Pero la realidad indica que dentro del horizonte evaluado por el estudio (1998-2005), Schurman acertó mucho más que gurús muy prestigiosos del mercado como la archifamosa Abby Joseph Cohen (57´ lugar), ex estratega en jefe de Goldman Sachs, quien fue despedida luego de que estallara la crisis subprime.

Sin embargo, la especialista en pronósticos astrológico-financieros también se ubicó por delante de otros estrategas mucho más famosos que ella como Marc Faber, el súper reconocido consejero financiero basado en Hong Kong (51´), o Jim Cramer, periodista financiero del programa de televisión "Mad Money", de la cadena CNBC (54´). "Plutón y la concentración de riqueza y poder: Siga el Dinero", es el título del newsletter de Schuman para este mes de Junio. Tal vez convenga tenerla más en cuenta.