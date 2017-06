Valdemoros: "El efectivo y los cajeros no van a desaparecer"

La reducción en el uso del efectivo es una tendencia en marcha que está siendo acelerada por medidas gubernamentales pero que avanza por la tendencia de los clientes a adoptar tecnologías que les facilitan la vida. Sin embargo, no hay que dar por muerto al dinero en efectivo, ni a las cobranzas extrabancarias ni al cajero automático, que va a tener un reverdecer en los próximos años de la mano de medidas de seguridad en avance, como la tecnología biométrica, después de haber perdido centralidad frente a los canales digitales.

Así lo explica Gustavo Valdemoros, Gerente General de la Red Link, una de las dos grandes firmas que se reparten el país el negocio de cajeros automáticos, home banking, banca empresas, soluciones mobile y de seguridad, procesamiento de información y recaudaciones de servicios e impuestos.

El ejecutivo de la red, que empezó sus días atendiendo la caja una sucursal de Banco Río, conversó sobre la marcha del sector de tecnología para la industria financiera en tiempos de guerra al dinero en efectivo, crecimiento débil y cambios regulatorios en el sector.

–¿Se puede leer la salud de la economía al administrar una red?

–Nunca los ciclos económicos responden en forma directa sobre el ciclo transaccional, que tiene otras variantes. Por ejemplo, los montos de extracciones nunca variaron a causa de la inflación en los últimos 10 años. Del año pasado a este año aumentó un 14%, el monto está en $ 1400 promedio. Hay otras variables como velocidad transaccional, uso de canales alternativos. Respondiendo a la pregunta inicial sí hay un componente que identifica a los ciclos, pero hace a un comportamiento no a montos. Por ejemplo, por la inflación, se hacen más extracciones. También hay un incremento transaccional, en cantidad de transacciones que crece año tras año pero que es más atribuible a la mayor cantidad de personas bancarizadas.

–¿Y en cuanto el negocio de la empresa? ¿Cómo viene la rentabilidad de una red en la que los usuarios casi no pagan por los servicios?

–El cajero es gratuito en general para el cliente final, pero no lo es para el banco. Nosotros le proveemos al banco un servicio en el sentido de reducir costos en la atención al cliente en base al aprovechamiento de nuestra red.

–Los bancos ven decrecer sus márgenes, ¿eso se traslada a ustedes?

–No, nuestro negocio es creciente fundamentalmente porque se basa en masa crítica. Nosotros vamos a estar terminando el año con aproximadamente unas 6000 millones de transacciones de todos los canales. Por lo tanto es un negocio donde hay una inversión capital intensiva, una fuerte inversión en infraestructura. Divido por la cantidad de transacciones eso hace que el costo marginal que se traslade a cada transacción sea ínfimo. Por todo esto nuestro negocio es creciente muy por encima del crecimiento de otras industrias. Hay canales electrónicos que están en cifras de tres dígitos año a año, y eso hace que esos productos sean las estrellas hoy de la empresa. Otros productos como las billeteras digitales están en una etapa primigenia, como todo lanzamiento de producto gran parte es inversión. Estimamos que el pago con celular va a tomar madurez en unos dos años.

–¿Se aceleró la adopción de soluciones digitales por las iniciativas del BCRA y la AFIP contra el uso del efectivo?

–Sí, se aceleraron las consultas y la adopción, sobre todo de grandes operadores del mercado. Nosotros lo vemos como un beneficio importante para el ciudadano, más allá del sistema en sí. Permiten tener una cobertura extensiva en sitios donde antes no había, con lo cual creemos que esto va a tener un futuro próspero, si bien el mercado financiero responde a que el cliente suele optar en función de su conveniencia y eso es usar múltiples canales, no uno.

–Sí, pero el objetivo del BCRA es reducir el uso de efectivo en una economía que depende mucho de él.

–Yo creo que se va a paso firme, esta es una tendencia que se empezó a notar independientemente de las políticas de este gobierno, y del anterior también. El cliente empieza a optar por lo que es más fácil. Eso hace que hace 10 años el 80% del revenue de la red surgiera de sus cajeros, hoy sólo 25%. No obstante todavía hay mucho uso de efectivo y lo va a seguir habiendo, pero la tendencia marca que los productos electrónicos crecen más rápido que los canales físicos.

–Sin embargo, no crees que los cajeros y el efectivo pasen a ser obsoletos...

–Nosotros creemos que va a haber un florecimiento en los negocios en cajeros automáticos, que era algo que venía decreciendo en términos relativos sobre el volumen de negocios de Link en particular. Asimismo nosotros tenemos una enorme plataforma de recaudaciones, más que nada cobranza de servicios, embebida dentro de los home banking y todos los servicios de banca de empresas. También proveemos soluciones a líneas de caja en servicios de recaudación con código de barras y de plataformas de lectura y conciliación para redes de recaudación extrabancarias que reciben los pagos en físico. Este negocio creemos que va a seguir siendo muy importante, mientras que el crecimiento de las redes de cajeros de empresas no bancarias promete el reverdecer del negocio de cajeros del que hablaba.

–Esta regulación es reciente, en la que el BCRA permite a nuevos jugadores instalar sus redes de cajeros, ¿por qué le ves tanta posibilidad de crecimiento cuando existe ya una red de bancos que es prácticamente gratuita?

–Hay mucho por desarrollar en la Argentina y por más que hayamos crecido en la red de cajeros, todavía tenemos pocos cajeros para nuestra población. Eso se ve en la cantidad de transacciones por cajero, que en la argentina está en las 15000 diarias mientras que en la región está debajo de los 5000 por cajero. Esto te muestra que los cajeros están muy concentrados en el país y la introducción de nuevos jugadores puede ayudar a cubrir l.as necesidades que faltan. Y esos nuevos jugadores, al no ser bancos, van a poder cobrar. Yo creo que los clientes van a pagar ese costo en tanto y en cuando los nuevos jugadores puedan ofrecer un valor tangible por sus servicios, nuestra experiencia es que los clientes están dispuestos a pagar por mayores facilidades, agilidad, servicios extra que de otra forma les resultaría más engorroso realizar.

–¿Qué hay de seguridad? ¿Es un problema para los usuarios?

–No, no lo es. En términos concretos en nuestra red, que es lo que conocemos, estamos en niveles muy por debajo en materia de la incidencia de fraude que otros mercados de la región. Y esto es porque hay medidas las 24 horas y un protocolo para cada canal, que hace muy difícil el fraude. Por ejemplo, la clave alfanumérica de 3 dígitos hace tender a cero el fraude. También la tarjeta de crédito con chip reduce mucho la posibilidad y estamos yendo en dirección a disponibilizar esa tecnología que hace mucho más segura a la transacción y que permitirían quitar algunos pasos de seguridad. Y por último está el uso incipiente de la biometría para determinar que el cliente es quien dice ser, nosotros a partir de julio vamos a estar instalando los primeros cajeros con pin biométrico, con un nivel de seguridad altísimo. No es clonable, no se pueden emitir señales parecidas, no te pueden cortar el dedo, no hay forma de imitarlo. Pensamos incluso que no sea más necesaria la tarjeta de débito.