El mundo de los negocios

Genneia firmó con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. otros dos contratos de abastecimiento de energía eléctrica renovable, para la construcción de dos parques eólicos, Madryn I y Madryn II, ambos en la provincia de Chubut. El primero tendrá una potencia nominal de 70 MW y el segundo, una de 150 MW. Ambos tendrán un período de abastecimiento de 20 años a partir de la fecha de su habilitación comercial, prevista para 2019. Estos proyectos se suman a los Parques Eólicos Villalonga (50 MW) y Chubut Norte (28 MW), adjudicados bajo la Ronda 1 del Programa Renovar. La compañía también se adjudicó el Parque Eólico Pomona (100 MW). Por otra parte, junto con Centrales de la Costa, desarrollará el Parque Eólico Necochea (38 MW), también concedido en la misma licitación.Organizado por 86 Sports & Biz, se realizarán por cuarta vez en Buenos Aires los Campus del FC Barcelona. Será del 24 al 28 de Julio en el Club BIEI, Uruguay y Panamericana, San Fernando. Se trata de planes de entrenamientos semanales donde chicos y chicas de entre 6 y 17 años entrenan y viven el fútbol con entrenadores catalanes venidos especialmente del Barcelona. Junto con la inscripción, los participantes reciben un equipamiento exclusivo del FCB Camp compuesto por camiseta, pantalón y medias; y durante todos los entrenamientos, los chicos y chicas reciben meriendas e hidratación permanente. Solo tienen que llevar botines. Las jornadas se dividen en dos turnos de trabajo. No obstante los alumnos también tienen la posibilidad de realizar la jornada completa. Informes e inscripciones en www.fcbcampusargentina.com.ar.Organizada por la Universidad del Salvador, Verónica Dalto (El Cronista), Eugenia Baliño y Mariana Leiva disertarán en la charla "La Economía analizada por periodistas", coordinada por el Dr. Héctor Cosentino, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El programa incluye los siguientes temas: cambios de perspectiva del mercado de capitales; el dólar, su evolución y proyección a 2018; y perspectivas con respecto a índices económicos. El evento se llevará a cabo este miércoles, entre las 19 y 22, en el auditorio de la Facultad de Medicina de la USAL (Tucumán 1845). La entrada es libre y gratuita.Escorihuela Gascón presenta Pequeñas Producciones Cabernet Franc, un vino elaborado con el producto de viñeos propios, ubicados en Altamira, Mendoza, a 1092 metros snm. A la vista es de color rojo intenso con tonos negros, con aromas a especias, vainilla y chocolate, aportados por el roble, también café del tostado de las barricas. en boca es de buena estructura, complejo y con muy buen final.Herbalife Ltd. informó los resultados del primer trimestre, en el que obtuvo ventas netas de u$s 1100 millones y un crecimiento del 1% en volumen de puntos respecto del mismo período el año anterior. Los ingresos netos fueron de u$s 85,2 y las ganancias ajustadas para el trimestre fueron de u$s 1,24 por acción diluida.Galderma anuncia el 70º aniversario de Cetaphil, su marca dedicada al cuidado de la piel más sensible. Hoy, está disponible en más de 70 países en todo el mundo y ofrece una amplia gama de productos para la vida cotidiana, desde limpiadores, cremas hidratantes, protección solar a productos para bebés y soluciones para enfermedades de la piel cómo el acné, dermatitis atópica y rosácea. Todos los productos de la línea están dermatológicamente probados. Más en www.cetaphil.com.ar.El Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires resalta la firma del Decreto 377/2017 mediante el cual los corredores quedan exentos del pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias cuando gestionen operaciones de terceros. Esta medida es el resultado de gestiones que el centro ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo.Con el objetivo de posicionar a la Patagonia como una región productora de vinos de alta calidad y para que los consumidores comiencen a reconocerlos como parte de la prestigiosa gastronomía de la región, llega por primera vez a la Ciudad de Buenos Aires una exposición de vinos y gastronomía que pone el acento en las etiquetas que se producen en el sur argentino. Presentado por ICBC y organizado por las principales bodegas patagónicas, con financiamiento de las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén y Rio Negro, así como por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se realizará en Novecento Bellas Artes (Av. Figueroa Alcorta 2270), el jueves 22 de junio, de 19 a 23.Con motivo del Día del Padre, la cadena de cafeterías gourmet The Coffee Store propone agasajar a sus clientes cafeteros con sorteos en sus redes sociales para que puedan disfrutar de su exclusiva línea de productos boutique (paquetes de café, caja de alfajores, té en hebras, mermeladas artesanales). Para participar hay que ingresar a es-la.facebook.com/TheCoffeeStoreOficial/.El Día del Padre siempre es una buena excusa para celebrar junto a los seres queridos. La cadena hotelera Álvarez Argüelles ofrece alternativas en lujoso Hotel Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata, donde podrán disfrutar de una increíble estadía junto al mar, reservando una habitación superior el hotel regala otra para papá. Además, podrán deleitarse con un exquisito brunch diseñado especialmente para él.Se realizó en la Ciudad de Salta el Foro de Pobreza, Equidad y Desarrollo. Bajo la consigna "La pobreza es responsabilidad de todos", se dieron cita referentes de distintas áreas generando un espacio de reflexión y debate. La apertura de la jornada contó con las palabras del gobernador Juan Manuel Urtubey y del organizador del Foro el dirigente industrial José Urtubey. Entre los expositores, estuvieron Guillermo Catalano, presidente de la Corte de Justicia de Salta; Monseñor Mario Antonio Cargnello, miembro del Arzobispado de la provincia; el analista político Rosendo Fraga y el economista Carlos Melconian.Grupo Medihome firmó un convenio con la Dirección General de Adultos Mayores de la Municipalidad de Salta y la Fundación Padre Ernesto Martearena para la realización de los talleres gratuitos "Cuidemos al cuidador", dirigidos a la ayuda de familiares a cargo de adultos mayores. Los talleres durarán hasta fin de año y tendrán como objetivo ofrecer de manera gratuita herramientas y contención a aquellas personas que se encuentran fatigadas por estar a cargo de familiares bajo internación domiciliaria.Desde este mes, quienes quieran tener la oportunidad de elegir su propio corte de carne y dejarlo madurar en seco en una cava podrán hacerlo en Elena Restaurante. Pionero en la maduración de carnes en seco en Argentina, el restaurante del Four Seasons Hotel Buenos Aires ofrecerá a sus clientes la posibilidad de degustar su corte en cualquier momento, y registrar la evolución del mismo en un cuaderno confeccionado especialmente para dicho fin.En el marco de la celebración de sus 15 años, Kaiken presenta una nueva propuesta estética que incluye un rediseño total de las etiquetas de las reconocidas líneas Reserva, Terroir Series y Ultra. Dentro de su renovada propuesta estética la bodega también presenta nuevo logo y página web bien visual, intuitiva y con toda la información necesaria para los interesados.The Grand Hotel Punta del Este presenta durante este mes, las mejores opciones en su restaurant Lighthouse para disfrutar de los placeres de la ciudad de la mano de las creaciones innovadoras del Chef Guido Ojeda. El jueves 15 de junio, a las 20, inicia Wine 815, una cata para conocer y degustar los vinos más exclusivos de bodegas locales. La propuesta, limitada para 13 personas, es acompañada con un menú de 3 pasos. El viernes 16, recibe como invitado al Chef Sebastián Araujo, que deleitará a los asistentes con su creaciones culinarias. Más en www.puntagrand.com.El 25 de mayo se festejó en el Hipódromo de Palermo con la inauguración de la nueva Feria de Arte Contemporáneo Argentina (FACA), que reunió propuestas de 33 galerías jóvenes, proyectos autogestionados y obras de arte contemporáneo en diversos lenguajes y soportes. Además, hubo acciones y performances al aire libre, un ciclo de videoarte en pantalla led gigante, un escenario donde se presentarán músicos y artistas en vivo, y un sector gastronómico con más de 20 foodtrucks con variedad gastronómica.Paulo Dybala será la imagen de la bebida isotónica Gatorade, participando de campañas publicitarias, marketing y redes sociales. El futbolista de Juventus se suma a otras figuras del deporte mundial como Lionel Messi y Emmanuel Ginóbili, que representan valores, el talento y el esfuerzo que identifican a la marca.La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina convoca a empresas y fundaciones creadas por empresas, tanto socias como no socias, a participar de la XIII edición del Premio CCI France Argentine a la Sustentabilidad. La distinción reconoce aquellos programas que impulsen el desarrollo sustentable y promuevan acciones de responsabilidad social para mejorar la calidad de vida de una comunidad. La inscripción cierra el 30 de junio. Los interesados pueden contactarse a premiorse@ccifa.com.ar.