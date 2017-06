Trump, sobre ataques en Londres: "Dejen de ser políticamente correctos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy al alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, por pedir a sus conciudadanos mantener la calma luego de los ataques terroristas del sábado en la capital británica, por lo que aseguró que es hora de "dejar de ser políticamente correctos".

"Debemos de dejar de ser políticamente correctos y dedicarnos a trabajar en la seguridad de nuestra gente. Si no somos inteligentes, va a empeorar", señaló a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

El presidente estadounidense se había solidarizado con el gobierno y el pueblo británico considerando que debían ser "inteligentes, vigilantes y duros", también había reivindicado el aumento a los controles de pasajeros que provienen de países musulmanes, medida que impulsó y fue frenada por la justicia.

Hoy, dejando de lado el talante diplomático, Trump criticó al alcalde de Londres, con quien ya mantenía una relación tensa, por decir que "no hay razón para alarmarse" tras un ataque, informó la agencia de noticias EFE.

Trump se refería a unas declaraciones de Khan sobre los atentados del puente de Londres y Borough Market de la noche de sábado en las que decía que la ciudad estaba de luto y aseguraba que el terrorismo "no va a ganar".

Khan pidió que el terrorismo no se imponga y que no se extienda el miedo entre los londinenses a cuatro días de las elecciones generales en el Reino Unido. "Los londinenses verán un aumento de la presencia policial en los próximos días. No hay razón para alarmarse", dijo el alcalde en la declaración que Trump sacó de contexto.

"¿Han notado que no hay un debate sobre las armas ahora? ¡Eso es porque utilizaron cuchillos y un camión!", añadió Trump sobre el hecho de que el ataque no ha desencadenado un debate sobre el derecho a portar armas, del que es un ardiente defensor, pese al peligro de que éstas caigan en manos de estadounidenses radicalizados. El ataque de la noche del sábado en el centro de Londres dejó 10 muertos, entre ellos tres atacantes abatidos por la Policía, y 48 heridos.