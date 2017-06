Canicoba Corral cruzó al Gobierno y dijo que “es fácil echar culpas”

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral salió hoy al cruce de críticas del presidente Mauricio Macri al advertir que los "gobiernos de turno" siempre piden una "velocidad" para avanzar en determinadas causas que "la Justicia argentina no está en condiciones de dar" y sostuvo que "es fácil echar culpas" y hablar de magistrados "corruptos o incompetentes".

"No creo que haya una actitud deliberada de no instruir las causas", aseveró, luego de la polémica que desató Macri cuando, al pedir que se aceleren las investigaciones en torno a la empresa brasileña Odebrecht o los casos por presunta corrupción que enfrenta el ex ministro kirchnerista Julio de Vido, dijo que los "jueces deben saber que queremos la verdad o buscaremos a otros jueces que nos representen".

En declaraciones a FM Patriada, Canicoba Corral respondió cuestionamientos y alertó: "Los jueces estamos puestos para impartir Justicia dentro de nuestras limitaciones, no para hacer amigos". Esta semana, el jefe de Estado señaló textualmente: "Si el señor De Vido, que es un emblema, tiene demasiados amigos en la justicia federal, los miembros de la justicia federal tienen que saber que... íCuidado! Los argentinos queremos saber la verdad, así que más vale que nos representen. Si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen".

Consultado sobre los alcances de las expresiones de Macri, Canicoba respondió: "Habría que preguntarle al ingeniero. Habrá querido decir que quiere transparencia y que los jueces investiguen; interpretar otra cosa sería descabellado...".

"Hay una queja reiterada del gobierno de turno y/o de los medios, en determinadas circunstancias, que piden una velocidad que la justicia argentina no está en condiciones de dar, por lo menos con esa velocidad requerida", subrayó, al argumentar que "el debido proceso es complejo".

Añadió que en el marco de una investigación hay "además, una serie controles, los jueces no hacemos lo que nosotros queremos: están los fiscales, las partes, las querellas, las defensas, las cámaras. No es tan fácil que un juez de primera instancia pueda hacer lo que quiera. Está muy repartido la toma de la decisión y la confirmación".

"Pero lo que se instala mediáticamente es esto, porque es mucho mas fácil echarles la culpa (por la demora en resolver una causa) a los 'jueces incompetentes o corruptos', pero siempre esas opiniones son interesadas desde un sector", advirtió.

En tal sentido, comentó que "cuando avanza un caso rápidamente en contra de sus intereses, (el afectado dice) 'eh, esto es rapidísimo'". Canicoba Corral apuntó no solo al poder político, sino a algunos de sus colegas y la prensa: "Se opera (a la Justicia) a través de los medios, no a través de personas. Muchos jueces se dejan llevar por las operaciones y hasta las lideran".

"Hay medios de River y medios de Boca que festejan (un determinado fallo), aumentan a veces en forma descabellada de un lado o del otro lado los goles propios y desmerecen los aciertos ajenos", reflexionó. Finalmente, alertó que en tiempos preelectorales a los tribunales federales de Comodoro Py llegan más acusaciones que en otras épocas: "Hay gente que ha advertido que denuncia cualquier cosa en la sala de periodistas y tiene sus dos minutos de televisión", se quejó.