Michetti sobre la muerte de Ducler: “No hay que cerrar puertas en investigación”

La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó hoy que "lo más probable" es que la muerte del financista ligado al kirchnerismo Aldo Ducler haya sido por "un infarto" pero reclamó "dejar abiertas todas las puertas de la investigación y no cerrar nada".

"Siempre uno tiene que tener la tranquilidad dejar abiertas todas las puertas de investigación y no cerrar nada porque Argentina está muy enferma en los temas que tienen que ver con la corrupción", sentenció Michetti al ser consultada sobre el fallecimiento del financista.

Sin embargo, la vicepresidenta enfatizó, en declaraciones a radio Mitre, que "lo más probable es lo que dice la mayoría de los que están en el caso de que realmente fue un infarto y no tiene que ver con otra cosa".

Ducler, de 75 años, sufrió el paro cardíaco cuando caminaba por la avenida Corrientes, a metros de la calle San Martín, aunque en las últimas horas su hijo Juan Manuel sembró dudas sobre las verdaderas causas del fallecimiento.

Por otra parte, la vicepresidente advirtió que hay personas "que siguen generando protección" en torno al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado kirchnerista Julio De Vido ante las causas judiciales en su contra, y cuestionó a la procuradora Alejandra Gils Carbó por la "lentitud" en el avance del caso Odebrecht.

"Hasta ahora no se vio un dinamismo ni una actitud proactiva desde la Procuraduría y yo creo que es bastante razonable porque lo que estamos investigando, que va de 2007 a 2014, es un periodo que toma a todos los funcionarios del gobierno anterior", enfatizó.

Consultada sobre la acusación de la diputada Elisa Carrió de una supuesta protección a De Vido para que no vaya preso, Michetti respondió que "seguramente hay un sistema de protección de todo lo que fue el sistema de corrupción que había en Argentina en el gobierno anterior".

En ese marco, dijo que "hay personas que tienen que ver con lo privado, el Poder Judicial y con la política en general" que "han generado protección y siguen generando protección" si no, dijo, "no se entiende que la persona central del sistema de obras públicas de Argentina no tenga hoy mucha más claridad en las causas que tiene a su alrededor".