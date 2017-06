Difunden la denuncia contra los Kirchner que presentó Ducler antes de morir

Pese a que el titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró hoy que el parte de primeros auxilios elaborado tras la atención dada al financista Aldo Ducler,da cuenta de que el motivo de su muerte fue un paro cardiorespiratorio, el hijo del financista, Juan Manuel Ducler, sostiene que se trata de una muerte "muy dudosa".

La afirmación se basa en que, el martes, Juan Manuel había acompañado a su padre a presentar un escrito ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que se ofrecía como "informante por los fondos de Santa Cruz y todo el desmanejo de los Kirchner con esos fondos" y pedía "custodia policial" a raíz de las "amenazas de todo tipo" que había recibido.

El portal Infobae difundió esta tarde el escrito en cuestión.

A continuación, se transcribe el contenido del documento:

Ciudad Autónoma de Bs. As., 30 de mayo de 2017

Al Sr. presidente de la Unidad de Información Financiera

Dr. Mariano Federici

Sr. Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. -atento a la competencia que la Ley 25.246 y su modificaciones le confieren a su Institución para prevenir e impedir delitos de fraude contra la Administración Pública -con el objeto de ofrecer información relevante dentro del marco de los artículos 13 y 14 de la Ley 27.319.

Debe investigarse una asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner que conjuntamente con Alberto Fernández, Carlos Bettini, Carlos Zannini, Julio De Vido, Axel Kicillof, Carlos Slim, la familia Eskenazi, autoridades de Repsol y autoridades del Banco Credit Suisse entre otros; han malversado los Fondos de la Provincia de Santa Cruz cobrados en 1993 en concepto de regalías petroleras mal liquidadas para sanear al Banco de Santa Cruz, acceder a la presidencia de la Nación en 2003 y comprar YPF S.A.

OBJETIVO: bajo la figura de Informante colaborar con la justicia argentina para hacer caer la demanda contra la República Argentina e YPF S.A. iniciada en EE.UU. en abril de 2015 por Burford Capital; por aproximadamente u$s 4.000 millones en relación al 25% de Petersen Energía expropiado en el 2012 sin realizar la OPA correspondiente. En 2008 Petersen Energía compró el 15% de YPF S.A. con un back to back de los Fondos de Santa Cruz depositados en Suiza. En 2011 completó la compra de otro 10% y así Petersen Energía "compró" el 25% por u$s 3.539 millones.

SOLICITO:

Notificación oficial de colaboración, reserva de identidad y protección para mi familia.

OBJETIVO 2: evitar nuevas demandas por la expropiación del 51% de YPF S.A. y la pérdida de valor en la cotización en EE.UU. Repsol entre 2010 y 2011 vendió aproximadamente el 17% de YPF S.A. a fondos de iversores e EE.UU. por u$s 2.650 millones a un precio promedio de la acción de u$s 41. En la actualidad el ADR de YPF S.A. cotiza a u$s 24,91. Eton Park Capital Management presentó una demanda en New York contra la República Argentina e YPF S.A. por su pérdida de valor en el 3,26% de YPF S.A.

Podemos aportar información para hacer responsable a Repsol por esta demanda y otras potenciales,

OBJETIVO 3: aportar datos par que la República Argentina e YPF S.A. inicien una demanda a Repsol por el vaciamiento de YPF S.A. y asociación ilícita para el ingreso del Grupo Petersen y en la expropiación del 51% pactada con el anterior gobierno en la cual Repsol cobró u$s 6.174 millones. Repsol compró YPF S.A. en 199 por aproximadamente u$s 15 billones (aprox. u$s 13 billones netos) y entre dividendos, venta de acciones y expropiación cobró u$s 27 billones. Un beneficio económico mayor a u$s 12 billones en 15 años.

OBJETIVO 4: Recuperar parte de los u$s 1.289 millones cobrados por los Eskenazi en concepto de dividendos en YPF S.A.

DATOS A APORTAR:

Números de cuentas en EE.UU., Luxemburgo y Suiza donde estaban depositados los Fondos de Santa Cruz.

Banqueros y representantes de Petersen Energía en España y Australia.

Apoderados, Administradores y Operadores de los Fondos de Santa Cruz.

Operadores políticos para que el Grupo Petersen compre el 25% de YPF S.A. a Repsol.

Operadores políticos, empresarios y funcionarios argentinos y españoles que junto a bancos extranjeros establecieron una asociación ilícita para estafar a la República Argentina y a YPF S.A.

Documentación respaldatoria sobre la ingeniería jurídica para que el Grupo Petersen compre el 25% de YPF S.A. a Repsol.

Documentación respaldatoria sobre cómo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kichner ejercieron presión a Repsol para obtener el 25% de YPF.

Documentación respaldatoria de como el banco Credit Suisse otorgó préstamos por más de u$s 670 millones a sociedades del grupo Petersen que no calificaban para obtener dichos préstamos.

Documentación respaldatoria de cómo Repsol otorgó préstamos por más de u$s 1.000 millones a sociedades dek Grupo Petersen que no calificaban para obtener dichos préstamos.

Quedamos a su disposición por las aclaraciones e instrumentaciones que considere oportunas.

Atentamente

A.D.