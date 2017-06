El SAME confirmó que Ducler murió de un parocardíaco pero su hijo plantea dudas

El titular del SAME, Alberto Crescenti, aseguró hoy que el parte de primeros auxilios elaborado tras la atención dada al financista Aldo Ducler, vinculado con la familia Kirchner, quien fue asistido ayer en la vía pública y finalmente falleció en el Hospital Argerich, da cuenta de un "paro cardiorrespiratorio" como motivo de la muerte, aunque remarcó que ‘será la autopsia‘ la que determinará las circunstancias del hecho.

Por su parte, el hijo del financista, Juan Manuel Ducler, sostuvo que se trató de una muerte "muy dudosa" y reveló que, el martes último, había acompañado a su padre a presentar un escrito ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en el que se ofrecía como "informante por los fondos de Santa Cruz y todo el desmanejo de los Kirchner con esos fondos" y pedía "custodia policial" a raíz de las "amenazas de todo tipo" que habían recibido.

“A las 48 horas pasa esto. Es una muerte muy dudosa, todo es sospechoso. Por eso ahora volví a pedir custodia y a pedir que den todos los registros de las cámaras de la zona para saber la verdad de lo que sucedió", sostuvo Juan Manuel Ducler, quien consignó que, de acuerdo con lo que le informaron en el Hospital Argerich, su padre había sufrido "un paro cardiorrespiratorio a raíz de un intento de robo".

"Alrededor de los 14:59 (de ayer) se recibió un pedido de auxilio para un ’código J’, que puede ser pérdida de conocimiento por un desmayo o cualquier tipo de patología cardíaca. Entonces, cuando la ambulancia del SAME arribó al lugar se encuentra con un NN masculino dentro de una ambulancia privada con una médica masajeándolo", relató, por su parte, el titular del Servicio de Asistencia Médica porteño en declaraciones a radio Belgrano.

En este marco, continuó Crescenti, el médico se bajó de la ambulancia y comenzó a "ayudar a la médica" que lo estaba asistiendo en la ambulancia del servicio privado -del que no detalló el nombre de la empresa- y juntos le hicieron "reanimación avanzada", tras lo cual ‘los dos (médicos) proceden a llevarlo al Hospital Argerich en paro".

"En todo momento estuvo en paro este hombre", aseveró Crescenti, quien indicó que recién supieron la identidad de la persona una vez fallecida, dado que se trató de una "urgencia extrema" y, en definitiva, si bien terminó falleciendo en el hospital, se trató ‘casi de una muerte en tránsito".

De acuerdo con el relato de Crescenti, Ducler falleció "aproximadamente alrededor de las 15:50", ya en el Hospital Argerich, adonde fue trasladado para su atención una vez luego de que las prácticas de "reanimación avanzada" no tuvieron resultado.

"Después nos enteramos sus datos filiatorios", precisó Crescenti al referirse a Ducler, en tanto, al ser consultado sobre si presentaba algún tipo de herida de arma de fuego o de golpe, el titular del Same señaló que no ponía "ni confirmar ni desmentir" eso, y que lo que sí podía decir era que el "registro de primeros auxilios" que quedó asentado en el Same es que la persona falleció por "paro cardiorrespiratorio".

"El registro de primeros auxilios habla de una parada cardiorrespiratoria y no habla más de nada. La autopsia verá después qué pasó. Se trató de una urgencia extrema, la máxima urgencia que tenemos nosotros", explicó Crescenti en la entrevista que concedió esta mañana.

La atención que se dio en la vía pública a Ducler, de 75 años, ocurrió en la avenida Corrientes, a metros de la calle San Martín, en pleno centro porteño.

Ayer, luego de que trascendiera públicamente la muerte del financista ligado a la familia Kirchner, su hijo, Juan Manuel Ducler, en declaraciones que formuló a la señal de cable TN, aseguró que se trató de una muerte "muy dudosa" y aseguró que, "en el papel" que le entregaron en el Hospital Argerich da cuenta de que su padre había sufrido "un intento de robo" y que, "a raíz de eso, sufrió un infarto en Corrientes, entre San Martín y Reconquista".

En este marco, dijo que el episodio le generaba "grandes dudas", sobre todo teniendo en cuenta que, "si se trató de un infarto, en su cuerpo tendría que haber algún tipo de hematoma, que no tiene ninguno, producto de la caída", y señaló como otra circunstancia sospechosa el hecho de que su padre haya sido asistido primero por una ambulancia privada.

Juan Manuel Ducler recordó que el martes último al mediodía, había acompañado a su padre a presentar ante el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, un escrito ofreciéndose a ser "informante de la causa por los fondos de Santa Cruz y todo el desmanejo que hicieron los Kirchner de esos fondos", y pidiendo "custodia policial" a raíz de "las amenazas de todo tipo" que habían recibido.