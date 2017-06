Vidal evalúa otorgar a docentes suba de 10% hasta definir la paritaria

Mientras los gremios que representan a los maestros bonaerenses volvieron a amenazar con retomar las medidas de fuerza ante la indefinición de la paritaria sectorial, desde la administración de María Eugenia Vidal anticiparon que evalúan disponer a partir de junio un incremento porcentual para engrosar los salarios de los docentes hasta tanto se logre sellar un entendimiento con los sindicatos. A diferencia de los anticipos de suma fija a cuenta de paritarias otorgados con los sueldos de marzo y abril, y que se repetirán para el caso de mayo, la alternativa que analizan las autoridades bonaerenses consiste en una especie de aumento "unilateral" aunque no por decreto, que ascendería a un porcentaje similar al primer tramo de la última propuesta salarial rechazada por los gremios, que implica una recomposición de 10%, señalaron fuentes del ejecutivo provincial a este diario. Ese mecanismo supondría, para un docente con un solo cargo y sin antigüedad elevar el actual piso salarial de $ 9.800 a $ 10.780. "No es una decisión ya tomada, es algo que estamos evaluando para que los docentes no resulten perjudicados por la dilación del acuerdo", explicaron los voceros.

En tanto, y mientras hoy se cumple un mes de la última reunión oficial de la denominada comisión técnica salarial, las fuentes indicaron que un grupo de funcionarios encabezado por el director general de Cultura y Educación provincial, Alejandro Finocchiaro, continúa manteniendo conversaciones informales con los representantes de los docentes para acercar posiciones que permitan un entendimiento. Las diferencias en esa discusión están dadas respecto al reclamo gremial para compensar el deterioro salarial producto de la inflación de 2016.

Por su parte, los gremios no descartaron ayer adoptar medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno o no reiniciar las clases tras ese receso.

Durante una clase pública que hicieron por la tarde frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el barrio de Congreso, los dirigentes de Suteba, FEB, Sadop, AMET, UDA y Udocba recordaron que en pocos días "se cumplen cuatro meses de conflicto" sectorial.