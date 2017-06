Macri: "Gils Carbó se dedicó a crear cortinas de humo sobre Odebrecht"

En la Bolsa de Comercio porteña, el 104º aniversario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sirvió como escenario para que el presidente Mauricio Macri se refiriera al avance judicial en el país del denominado "Lava Jato", en un acto en el que además cuestionó con dureza a la procuradora general Alejandra Gils Carbó por su "inacción" frente al escándalo por coimas por u$s 35 millones que la constructora Odebrecht pagó en el país.

Rodeado por abogados, Macri consideró "triste que producto de la inacción de la Procuradora, seamos uno de los cuatro países, que habiendo sido afectados por este modus operandi de Odebrecht no firmamos un acuerdo de primer nivel, como lo hicieron Perú y Colombia para ir personalmente a tomarle declaraciones a Emilio Odebrecht y clarificar los temas".

En esa línea, ratificó que "el compromiso de mi gobierno es que se sepa, en cada caso, qué es lo que pasó y se acabe con la impunidad; y en este caso lo que queremos saber es, dado que ya confesó Odebrecht haber pagado u$s 35 millones, que se diga a quién le pagó". Y fustigó a Gils Carbó, defendiendo a Gustavo Arribas: "Se ha dedicado a crear cortinas de humo para que se investigue al director de la AFI, que en ese momento, era un ciudadano brasileño y no tenía ninguna relación con el gobierno argentino". Y añadió: "Seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad con la que manejó la causa la Procuradora".

Acompañado por el presidente de la institución de abogados Guillermo Lipera, Macri también se refirió a la situación judicial del ex ministro de Planificación Julio De Vido. "Si el señor De Vido tiene demasiados amigos en la Justicia Federal, los miembros de la Justicia Federal tienen que saber que, ¡cuidado!, los argentinos queremos saber la verdad, así que más vale que nos representen. Si no vamos a buscar otros jueces que nos representen", aseguró el Presidente.

Viajan los fiscales a Brasil

Los fiscales federales que investigan en el país a la firma Odebrecht por el pago de sobornos a funcionarios nacionales en la última década, viajarán hoy a Brasilia, la capital de Brasil, en busca de información vinculada a esas coimas estimadas en u$s 35 millones.

En el encuentro, previsto para las 15, se dialogará sobre el método de entrega de la información del "Lava Jato" que viene solicitando la Justicia argentina, así como también de qué manera quedará integrado un equipo de fiscales de ambos países para trabajar en el tema.

Quienes viajen serán los fiscales Franco Picardi, Carlos Stornelli y un enviado de la fiscalía de Gerardo Pollicita, junto con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, que se encontrarán allí con el viceprocurador brasileño. El jueves 15, en tanto, estará en la Argentina el procurador de Brasil, Rodrigo Janot, quien se reunirá con Gils Carbó para rubricar el acuerdo para la creación del cuerpo binacional de fiscales. La cumbre entre ambos jefes de fiscales se dará en el marco de un encuentro regional de procuradores.