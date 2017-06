El Ejecutivo revisa a la baja los fondos coparticipables y avisa que no compensará

La recaudación tributaria está mostrando algunos frentes flojos lo que le genera, en principio, dos problemas a la administración nacional. El primero es que tendrá que buscar nuevos recursos para hacer frente la caída en los ingresos y, el segundo, que tendrá menos para repartir con las provincias.

El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo dejó claro en su última visita al Congreso de la Nación cuando, consultado sobre la evolución esperada de la coparticipación para este año, adelantó que se reducirán los fondos respecto de lo presupuestado.

Según lo estipulado en el Presupuesto 2017, la Nación previó una coparticipación a provincias y CABA de $ 731.100 millones de pesos.

Para poder lograr ese número, estimaba una recaudación de $ 2532,2 millones de pesos.

Con datos de los primeros cuatro meses (ayer se conoció la recaudación federal de mayo), Peña explicó el miércoles que "se observan diferencias entre la recaudación estimada y la efectivamente realizada".

Esas diferencias conducen a replantear las proyecciones de recaudación realizadas para cada impuesto en el presupuesto nacional, las que, a su vez, modifican las proyecciones de coparticipación.

Este dicho se tradujo en que Peña ya adelantó a los diputados nacional una corrección a la baja en los fondos coparticipables, que pasaron de $ 731.100 millones a $ 727.400 millones.

El dato llega en medio de una discusión entre la administración central y las provincias por una nueva Ley de Coparticipación Federal de los impuesto, ingresos fundamentales para las arcas provinciales.

Ante caída en los ingresos, los legisladores aprovecharon la presencia del jefe de Gabinete para consultarlo sobre modificaciones en las pautas macro, de donde termina quedando atado el reparto de ingresos. Pero Peña aseguró que no hay correcciones respecto de los datos macroeconómicos.

"Mantenemos la pauta de 3% de tasa de crecimiento real; 19,4% de índice de precios implícitos y, por lo tanto 23,6% de incremento de PBI nominal. El tipo de cambio nominal a $ 17,912 y el Índice de precios al consumidor entre 12 y 17%. Si no se cumplen estas previsiones, no se cumplen tampoco las previsiones de recaudación y coparticipación. Si la inflación es mayor a la prevista, los recursos serán mayores. Por lo tanto, no está prevista, ni es necesaria, ninguna compensación por las diferencias que pudieren producirse entre las previsiones de inflación y lo efectivamente realizado", sentenció Marcos Peña.