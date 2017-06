Corporaciones liderarán metas del pacto

El Nobel de Economía Paul Krugman rechazó la argumentación económica de Trump para salir del pacto sobre cambio climático: "Seamos claros: la retirada del acuerdo de París no se trata de competitividad o empleos; incluso la America corporativa quería quedarse dentro", tuiteó.

"El cambio climático es real. Ahora la industria debe liderar y no depender del gobierno", expresó el consejero delegado de General Electric, Jeff Immelt.

"Microsoft sigue comprometido a hacer nuestra parte para lograr los objetivos" de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero para 2025, tuiteó su presidente Brad Smith.

Mientras el consejero delegado

de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció su salida de los consejos de asesores de la gestión Trump al decir que "el cambio climático es real. Dejar París no es bueno ni para EE.UU. ni para el mundo".