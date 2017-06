La deuda con Newells complica la Superliga

El plantel de Newells Old Boys de Rosario decidió no entrenarse por nuevos problemas salariales y el secretario general del gremio, Sergio Marchi, no garantizó que arranque el próximo torneo si los clubes continúan con los incumplimientos.

El gremialista dijo que "En estas condiciones no se puede arrancar la Superliga. Los clubes cobraron la llave, la puerta, la ventana y siguen debiendo", expresó en referencia al dinero que le adelantó la televisión a la AFA, que a su vez la giró a las instituciones. Según informó Agremiados, la deuda es superior a los $ 30 millones.

El dirigente tuvo varias reuniones con Claudio Tapia, presidente de la AFA, donde le informó el estado actual de las deudas que tienen las diversas instituciones con los futbolistas. Incluso, Marchi le envió una nota en los últimos días al Ministerio de Trabajo de la Nación donde le advirtió la existencia de este conflicto, que según él pone en jaque el inicio del torneo.