Tras arduas negociaciones, Sampaoli asumió hasta el Mundial de Qatar

Finalmente y después importantes inconvenientes contractuales de último momento, Jorge Sampaoli fue presentado en el predio de Ezeiza como el nuevo entrenador de la Selección Argentina por los próximos cinco años. Sampaoli, quien volverá a radicarse en el país después de 15 años tras su paso por Chile y España, será el entrenador hasta el Mundial de Qatar; un privilegio que sólo fue otorgado a Cesar Luis Menotti, Carlos Bilardo y Marcelo Bielsa.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, expresó que "Es un momento importante para el fútbol argentino tener por cinco años a quien será el entrenador de nuestra Selección. Es un orgullo presentar a Sampaoli como técnico y a Burruchaga como manager". Mientras que el flamante DT afirmó que dirigir al elenco albiceleste "es un sueño que anhelaba desde siempre" y anticipó que formará un equipo que "respete la historia del fútbol argentino". En relación a Lionel Messi dijo que habló con el capitán, quién le comunicó que "está muy entusiasmado con este nuevo proyecto", y anticipó que Nicolás Diez será el entrenador del Sub 20, tras la renuncia de Claudio Ubeda.

Los problemas surgieron debido a que lo que se había pactado de palabra en España, se modificó cuando llegó a Buenos Aires. De acuerdo al diario catalán Sport, el arreglo llegó después de más de seis horas de negociaciones, ya que al llegar el santafesino se encontró con una propuesta diferente, que poco tenía que ver con lo hablado. Las nuevas condiciones de los dirigentes, en temas claves como tiempos, cifras y la cantidad de ayudantes, obviamente pusieron en jaque el acuerdo. El desgaste, y la necesidad de firmar de ambas partes terminaron con el inconveniente.

El medio asegura además que fuentes cercanas al trato revelaron que Sampaoli pretendía u$s 2.500.000 anuales, más el dinero para el cuerpo técnico. La contraoferta fue de u$s 1.125.000 para todos, y habrían acordado u$s 1.700.000, más el CT. Algunos sueldos de sus colaboradores deberá abonarlos el DT.

Por otra parte, el casildense no solo resigna dinero para dirigir al combinado local, sino que además pondrá plata de su bolsillo, ya que supuestamente se pactó que sea el mismo quién pague a Sevilla una parte de la cláusula de rescisión de 1.500.000 euros, resignando 830.000 euros que el club le adeuda en premios. Ese importe la AFA se lo devolverá en 15 cuotas. Y los otros 670.000 euros sí los desembolsará la Asociación, que le emitirá garantías de cobro en plazos a los blanquirrojos.

Sampaoli viajará hoy a Australia, donde el 9 de junio debutará en un amistoso ante Brasil con entradas agotadas.