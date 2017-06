Alivian la carga impositiva para hacer más atractiva nueva tasa de referencia

La Legislatura porteña eximió ayer a los pases del Banco Central (BCRA) del pago de ingresos brutos, una medida que le permitirá al titular de la autoridad monetaria Federico Sturzenegger manejar la tasa de política monetaria sin distorsiones. Hoy, los pases pasivos a siete días pagan una tasa del 25,50% que se reduce a 23,71% por efecto del impuesto, cuando a fines de la semana próxima se promulgue la norma volverán a alinearse con el resto de las curvas de las tasas. La norma recibió criticas del radicalismo y el Frente de Izquierda.

El impacto de Ingresos Brutos (IIBB) en los pases pasivos hizo que los bancos desistieran de recurrir a esos instrumentos para el manejo de su liquidez de corto plazo, algo a lo que aspiraba el BCRA a principio de año cuando cambió la tasa de referencia de las Lebac a 35 días al centro del corredor de pases a 7 días. En los primeros meses del año, y gracias a una caída en los rendimientos de las Lebac, el stock de pases alcanzó un valor equivalente al 33% del stock de Lebac. Con las subas de tasas de letras en el mercado secundario, ese crecimiento de los pases se revirtió y la relevancia de los pases se redujo hasta alcanzar el equivalente al 11% del stock de Lebac.

La tasa de política monetaria está en 26,25% desde el 11 de abril pasado, cuando fue elevada 150 puntos básicos después de un muy mal dato de inflación de abril. Como esa referencia es el centro de un corredor, la tasa efectiva que pagan los pases pasivos a 7 días (piso del corredor) es de 25,50% anual. Ese rendimiento compite con el 25,50% anual que pagan las Lebac a un mes luego de intervenciones del BCRA para subir las tasas en el mercado secundario.

Es la misma tasa a distintos plazos, pero los bancos empezaron a desarmar pases porque la tasa efectiva que reciben por los instrumentos más cortos está recortada por IIBB: una alícuota del 7% reduce la tasa a 23,71%. Cuando la ley se promulgue, se estima que estará para fines de la semana que viene, la tasa del pase pasivo a 7 días subirá de hecho al 25,50%.

Con 32 votos a favor y 25 en contra, la Legislatura sancionó ayer el proyecto de Ley que envió el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a principios de mes, a pedido del presidente del BCRA.

La norma se tomó su tiempo antes de salir, con lo que no llegó a lo que según las expectativas de los bancos es el período de política monetaria más dura para el año. Datos preliminares de mayo muestran que la inflación se desaceleró (Elypsis calcula 1,7% desde el 2,3% precio, C&T 1,4% desde el 1,9% anterior) y en algunas mesas ya se imaginan un recorte de tasas el 13 de junio.

"Con esta medida, la Ciudad se suma al esfuerzo que lleva adelante el Gobierno nacional en su lucha contra la inflación, logrando así bajar el costo del dinero y, en definitiva, el costo de vida", dijo a El Cronista Martin Mura, ministro de Hacienda porteño a cargo de impulsar. Calculaban que el costo fiscal para la Ciudad de eliminar el impuesto era de unos $ 240 millones anuales para un presupuesto porteño que este año es de $ 178.000 millones.

La norma, sin embargo, hizo al oficialismo blanco de algunos dardos precisamente por ese costo. "El oficialismo pretende aprobar este proyecto argumentando que no tiene costo fiscal y que serviría para disminuir el costo del crédito. Reducir impuestos a los bancos en este momento es una decisión inexplicable e inequitativa", atacó el legislador porteño Juan Francisco Nosiglia del interbloque ECO.

"Como el kirchnerismo, el PRO ha convertido a la quiebra del Banco Central en una fuente de superbeneficios para los bancos privados. Al servicio de esa política, han dispuesto esta exención impositiva, que rechazamos", coincidió Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda.



Caen las reservas



Las reservas del BCRA cerraron ayer a u$s 45.082 millones, una caída diaria de u$s 1064 millones respecto al día hábil anterior. El pago del Global 2017, que venció ayer, explicó la sangría con un monto de u$s 1008 millones que salieron de cuentas de Tesoro encajadas en el BCRA ayer. Las reservas avanzan u$s 6310 millones en lo que va del año y u$s 14.325 millones en los últimos doce meses.