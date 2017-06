Arte latino en Manhattan: subastas que no logran generar atractivo

Han pasado las subastas del auto-llamado Arte Latinoamericano en Nueva York y no vemos mucho atractivo en las mismas. Ya van casi 40 años y no encuentran su razón de ser, ya que sólo representan menos del 1% de las ventas de las tres casas de remates que han recaudado u$s 42 millones en la semana.

La presencia y ventas de obras de argentinos cada vez es menos influyente si se tiene en cuenta que en el mismo período se vendieron de compatriotas sólo 15 obras por u$s 1,14 millones. La cifra representan menos del 3% histórico de las ventas y además quedó un 42% sin vender. El 60% de lo ofrecido encontró comprador. En este marco, Sotheby’s vendió 51 lotes en más de u$s 18,6 millones con un interesante promedio de u$s 366.000.

Por su parte, Christie’s vendió 118 lotes en u$s 19,1 millones. La estrella de este mercado es sólo un artista: Fernando Botero. De hecho, en el caso de Christie’s presentó 14 obras y las vendió todas en u$s 6 millones, mientras que Sotheby’s vendió seis en u$s 3,37 millones con lo cual, sus obras representan el 23% del total del negocio que se genera con estos artistas. Luego sigue la obra del mexicano Rufino Tamayo de quien vendieron cuatro creaciones en u$s 5,66 millones con una de ellas en más de u$s 4 millones.

Entre los artistas cinéticos la gran figura son las obras del venezolano Jesús Soto de quien se vendieron las cuatro ofrecidas en un total de u$s 2 millones.

De Antonio Seguí se vendió una obra de 150x150 cm en u$s 100.000. Era la tercera vez que se ofrecía en los últimos 10 años. El Botero más cotizado duplicó su base. Una linda escultura de 245 cm de alto, de la cual hay cinco bronces y llegó a u$s 1,4 millones. En Buenos Aires hay una en venta pero cuesta el doble. De todos modos, esta aquí y ya la podemos poner en casa o en el jardín.

Cada vez más esculturas aparecen en venta, y son las que mejor se terminan pagando, del genial uruguayo Pablo Atchugarry. Se ofrecieron tres mármoles en Christie’s que lograron comprador en precios que oscilaron entre los u$s 162.000 y los u$s 44.000. También se vendieron tres pinturas del recordado realista chileno Claudio Bravo en u$s 1,7 millones. El gran precio fue el bronce de Francisco Zúñiga que se vendió en más de u$s 3 millones. Otra obra enorme de Antonio Seguí (200x300 cm) se vendió en la base de u$s 112.000. Parece buena compra si uno tiene la pared para disfrutarla.

En tanto, muy lindo el Pettoruti ‘Pared Blanca’ de 38x55 cm de 1953, vendido en u$s 150.000. También buena compra parece el De la Vega de 116x98 cm del 1961 vendido en su base de u$s 94.000. Muy buen precio para un lindísimo Nicolás García Uriburu vendido en u$s 131.000, al igual que lo logrado por la venta de una colorida placa en acrílico de Rogelio Polesello en u$s 94.000. La gran sorpresa fue una obra que estaba en Londres y que fue expuesta y realizada en París en 1896. Es una creación del argentino

Severo Rodríguez Etchart, un bucólico desnudo de 100x190 cm, que debe ser la obra más grande que conocemos del autor que, en este sentido, realizó pocas obras ya que falleció con tan sólo 38 años de edad.

La vendida en la subasta multiplicó por siete su base y se vendió en u$s 144.000. Hay un lindísimo boceto de esta obra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Aprovecho este artículo para agradecer a Consultart/dgb que me hizo llegar un estupendo informe sobre las ventas en las últimas cuatro décadas. Ahora vienen los remates en Hong Kong y luego en París, mercado en alza y todos contentos.