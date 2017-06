Bilardo: "La gente no está contenta, hay muchos que la están pasando mal"

Fiel a su costumbre, Carlos Salvador Bilardo dice lo que piensa, sin filtro. El ex director técnico de la selección argentina campeona del Mundial 1986 afirma ser amigo del presidente Mauricio Macri y de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner. Y aunque se interesó por la política, y hasta pensó en postularse para ocupar el sillón de la Casa Rosada, su círculo más íntimo lo hizo cambiar de idea. "Me dijeron que estaba loco y al final me di cuenta de que la política no era para mí", remarca.

Como ciudadano, teme por la inseguridad que hay en el país y considera que hay un sector de la sociedad que la está pasando mal como consecuencia de la inflación.

Con 78 años, casado con su mujer de toda la vida, hoy se luce como conductor de La hora de Bilardo, uno de los programas más escuchados en Radio La Red, de lunes a viernes a las 23. "Me da placer hacer radio. Muchas veces utilizo este espacio para hacer terapia, venir a hablar me hace bien y es una hora linda para mí", cuenta.

También realiza charlas por el mundo relatando sus experiencias en los mundiales y es convocado como motivador para otros equipos. "Estoy viajando mucho a Italia, a España y a África para hacer conferencias de fútbol, donde cuento todo lo vivido durante mi actividad deportiva. Por ejemplo, cómo se forman los equipos, las dificultades que puede tener un técnico o cómo hablarle a los jugadores. Incluso, muestro algunos videos de cuando tenía 15 años. Soy muy bien recibido", destaca.

- ¿Cómo ve la situación política y social del país?

-Una vez quise ser presidente de la Nación, pero estaba loco. La Ciudad estaba llena de carteles que anunciaban mi candidatura en el partido de la Unidad, pero después en mi entorno me dijeron que estaba loco y me di cuenta de que no era para mí. La política es para los políticos. Si me preguntás como es mi realidad, puedo decir que vivo bien y todo gracias al fútbol. Pero la realidad de las personas es otra muy distinta a la mía. La gente no está contenta; hay muchos que la están pasando mal.

- ¿Qué gobierno le parece mejor: el actual o el kirchnerista?

-A Mauricio lo conozco hace mucho. Él me llevó como técnico de Boca Juniors, lo conozco bien. Y por otro lado, sé que Cristina me quería mucho, he mantenido charlas con ella varias veces pero no hablábamos de política sino de fútbol. Como yo estaba bien económicamente, hablamos de otros temas. Yo, gracias a Dios, estoy siempre bien, gasto poco, mi familia está compuesta por mi esposa y una hija que tiene dos hijos, y siempre estuvimos bien con todos los gobiernos.

- ¿Y la inflación no le afecta?

-Eso nos toca a todos. Yo ahora siento la inflación más que nunca. Cuando hablo con la gente que se queja, lo único que puedo hacer es escuchar y decirle que tengan paciencia, pero sé que hay algunos que no dan más, que la están pasando mal, sobre todo los que tienen hijos, con el tema de la educación se complica.

- Justo tocó un tema sensible como el de la educación y el conflicto docente...

-Sí, claro, conflicto docente hubo siempre. Desde que yo estaba en la escuela primaria escuchaba a los delegados quejarse porque no les alcanzaba el sueldo. Es bravo el tema, tanto para los maestros como para los chicos que necesitan educación.

- ¿Qué otros problemas del país le preocupan?

-La falta de seguridad. En eso estamos complicados. Yo tengo miedo, vengo a la radio en taxi. A los dueños de la radio les pedí por favor que me pongan un auto porque si no, no vengo más. En la calle tengo pánico. En otra época caminaba de noche por todos lados; ahora no se puede. Salís de tu casa y no sabes si volvés. Este año ya viví dos hechos de inseguridad. En una me cruzaron el auto y la saque barata cuando me reconocieron porque me dejaron ir. De noche trato de no salir, con la familia directamente no salgo por esa razón. Si tengo que hacerlo, lo hago de día y voy a la quinta que tengo en Alvarez, pero desde hace un tiempo me manejo con custodia.

- ¿Cree en la Justicia?

-La Justicia está, pero a veces no la aplican. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y me pegan un tiro, ¿dónde lo vas a buscar (al delinciente) después que desapareció? No lo encontrás más. Y si lo atrapan, está todo tan desbordado que habría que poner más cárceles porque no dan abasto.

- ¿Qué le pareció el encuentro de Mauricio Macri con el presidente de los Estados Unidos?

-Me gusta que Macri tenga buena relación con los Estados Unidos, está bien que esté unido con Donald Trump. Nos conviene, abre las puertas para hacer otras relaciones, aunque no conozco el intercambio.

- ¿Qué opina del escándalo de Daniel Scioli con su novia?

-Para mí se le escapó a Daniel y por eso se armó lío. No creo que lo haya hecho por estrategia política contar lo del embarazo con su mujer. El se tendría que haber aguantado la noticia porque sino después te tenés que bancar las repercusiones. Se equivocó y a la miércoles.

- ¿Cómo votamos los argentinos?

-Los argentinos no piensan mucho a la hora de votar. El problema es que se dejan guiar más por la publicidad que por otra cosa.