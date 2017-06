- Datos útiles

n Todos los turistas necesitan visado para entrar a Rusia. El proceso cuesta unos u$s 150, y aunque es posible hacer los trámites en los consulados, lo mejor es realizarlos con tiempo y a través de intermediarios o agencia especializadas.



- Las tarjetas de crédito son aceptadas ampliamente en Moscú, y las casas de cambio manejan dólares y euros cobrando muy poca comisión.

- Casi todas las cafetería y hoteles de zonas turísticas ofrecen WIFI.



- El metro es el mejor sistema de transporte de Moscú.



- Los precios de los hoteles en Moscú ronda los u$s 70/90, para los tres estrellas, y unos u$s 100 a 150 la noche, en base doble y con desayuno, para los cuatro estrellas.