- La opinión de los expertos

Ricardo Sáenz, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios

Silvina Martínez, abogada y asesora de Margarita Stolbizer

Natalia Volosin, abogada. Master en Derecho por la Universidad de Yale

"Hay que cambiar una cultura judicial instalada para que los jueces sean expeditivos y se independicen los procedicimientos judicialesde los procesos políticos""Si un funcionario robó, debe ir preso. Si un empresario pagó coimas, no puede trabajar más con el Estado. Si un juez no hace su trabajo, debe ser destituido. Nada de esto pasa en Argentina""La corrupción es estructural. Parte de la política, el empresariado, el sindicalismo y la sociedad civil come de ese plato y hay pocos incentivos para cambiar ese sistema"