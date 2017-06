Buenos Aires, la cuarta ciudad más cara para comprar un departamento

El boom de créditos hipotecarios y su correlación en el impulso a la venta de inmuebles en el país no logró bajar el valor del metro cuadrado, en especial en la Ciudad de Buenos Aires. Es más, la capital argentina figura entre las más caras de la región, sólo superada por Río de Janeiro, Santiago de Chile y Montevideo que ocupan el primero, segundo y tercer puesto respectivamente.

Así surge de un informe elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el sitio especializado Navent, que tiene como objetivo conocer el precio de los inmuebles en barrios comparables a Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta de las distintas ciudades y para departamentos típicamente habitados por jóvenes profesionales. Según explican sus autores, el cómputo se hace a partir del precio ofrecido en los avisos de venta en sitios web pertenecientes a la firma Navent y de otras fuentes públicas. Navent opera bajo el nombre Zonaprop en Argentina y con otras marcas en el resto de la región.

El relevamiento se publica dos veces al año y el trabajo de campo captura el universo de los datos disponibles durante la última semana de marzo y septiembre de cada año.

"En América Latina, los inmuebles residenciales habitados por sus clases medias y medias-altas suelen ser también un importante vehículo de ahorro de largo plazo de tales sectores sociales", señala el documento que también advierte que "los resultados proveen información valiosa para el seguimiento del mercado inmobiliario, lo cual es útil para las familias, para el sistema financiero y para analizar las economías de la región".

Bajo esos preceptos se sostiene en el trabajo que la ciudad más cara es Río de Janeiro, en Brasil, donde el m2 cuesta u$s 4079.

En la capital chilena llega a u$s 3269 y en Montevideo a u$s 2910, mientras que en Capital Federal oscila en los u$s 2659, superando por solo u$s 22 a San Pablo, donde la medida cotiza a u$s 2637.

Para cumplir con sus premisas, el informe se focaliza en los avisos que publicitan inmuebles de entre 20 y 100 m2; con entre uno y dos dormitorios y un precio que va de los u$s 10.000 y los u$s 300.000.

El informe lleva el nombre de Relevamiento Inmobiliario en América Latina (RIAL) y estuvo a cargo del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Di Tella junto a Navent (Zonaprop). Y el precio que toma como representativo de cada ciudad es la mediana de los anuncios que superan estos filtros considerando conjuntamente a todos los barrios.

Según el documento, "la idea es capturar el tipo de inmuebles en que normalmente habitan los jóvenes profesionales en cada ciudad".

Explica también que "el hecho de que los avisos en los sitios antes mencionados expiren aproximadamente a los 45 días de su publicación garantiza que los resultados obtenidos sean representativos de los precios a la fecha de publicación del informe".

En este marco, el relevamiento identifica a Caracas, Venezuela, como la ciudad más barata. Allí el m2 cuesta 840. Le sigue Guadalajara, México, con u$s 1194; Bogotá, Colombia, con u$s 1352; Quito, Ecuador, u$s 1386; Monterrey, México, u$s 1419. Luego aparecen otras dos ciudades argentinas como son Córdoba, con u$s 1.542 por m2, y Rosario, con u$s 1612. También aparece Lima, Perú, con u$s 1845; Distrito Federal, México, con u$s 1895 y Ciudad de Panamá, Panamá, con u$s 2018. Al respecto, Juan José Cruces, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, detalló que "Río de Janeiro presenta el metro cuadrado más caro mientras que Buenos Aires se encuentra en el cuarto lugar". Agregó que "los inmuebles más baratos de la región están en Caracas a la cual le siguen Guadalajara, Bogotá y Ciudad de México". Este relevamiento se publicará dos veces por año y se agrega al conjunto de indicadores que publica el CIF: Índice de expectativas de inflación, Índice de confianza del consumidor, Índice líder, Copa América bursátil e Índice de riesgo de commodities agrícolas.