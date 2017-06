Blejer: en la “timba” de Lebac y dólar “alguien se va a quemar los dedos”

El expresidente del Banco Central (BCRA), Mario Blejer, consideró que en la “timba” de las Lebac y el dólar “alguien se va a quemar los dedos al final”, al advertir que “está basado en supuestos” y muchos pueden “quedar atrapados”.

“Alguien se va a quemar los dedos al final, no siempre se puede ganar, el que siga apostando a eso va a perder”, analizó al ser consultado sobre la bicicleta financiera.

En diálogo con Radio La Red, Blejer precisó que este tipo de forma de obtener ganancias “está basado en supuestos sobre como sigue el dólar y si el dólar sigue diferente van a quedar atrapados”.

Blejer: "En este momento el déficit no es peligroso"

Respecto al déficit, consideró que “el endeudamiento en este momento no es peligroso”, aunque alertó que “si no se controla en un futuro cercano generará problemas”.

“Entiendo porque no se bajó el déficit, es muy difícil. El empleo público creció en forma descomunal en los últimos años. El endeudamiento en este momento no es peligroso pero si no se controla en un futuro cercano generará problemas”, señaló.