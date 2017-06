Carrió volvió a defender a Arribas pero insiste que la “espían”

La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió reiteró hoy que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no hizo un seguimiento de su viaje a Paraguay y resaltó el informe que le presentó el titular de ese organismo, Gustavo Arribas, pero afirmó que en la Argentina la “espían” y “vigilan” e insistió con la renuncia de Silvia Majdalani.



“Que quede claro: acá me espían, me vigilan, escuchan mis conversaciones y hacen informes sobre la gente que se reúne conmigo. Varias personas que se fueron de mi casa recibieron llamados preguntando qué habían hablado conmigo”, aseveró.



Durante una entrevista publicada hoy por el diario Clarín, la legisladora reiteró su pedido de renuncia para la número dos de la AFI, y también apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.



“Majdalani se tiene que ir. Ella controla lo que se hace en la AFI, y la usa para hacer espionaje político y operaciones. Y en esas cosas trabaja también con Cristian Ritondo, que es asesorado por (el intendente de Ezeiza, Alejandro) Granados, (el ex jefe de la Policía Bonaerense Hugo) Matzkin y una agencia de inteligencia que se llama C3 y que maneja un señor Leonardo Scaturice”, apuntó.



Carrió también volvió a mostrar su satisfacción por el “informe” que le presentó Arribas ante su denuncia de que la habían espiado durante un viaje a Paraguay.



“Arribas me trajo un informe pedido por él a gente de su confianza. Me contó que en Asunción reportaba sobre mi presencia una persona de su grupo. La policía paraguaya también me protegió, porque allá tuve varias reuniones muy serias con fiscales anticorrupción y otras autoridades”, contó.



Por último, afirmó que las denuncias judiciales “mellizas” que recibió están relacionadas con esas operaciones de la AFI, y responsabilizó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al juez federal Ariel Lijo.



“Ahí están Lorenzetti -a quien Macri le dio el control de las escuchas telefónicas judiciales- el juez Lijo y Ritondo. Ese pobre albañil”.