Clones de Vidal: candidatos que hablen de luchar contra las mafias

Todos lo focus group que encargaron en la Casa Rosada dan el mismo resultado: la mayoría de los consultados la ven a María Eugenia Vidal, en soledad, peleando contra las "mafias". Lejos de su génesis en el crimen organizado italiano, en una metáfora mucho más amplia a la Cosa Nostra, la utilizan para culpar, por igual, al narcotráfico, la delincuencia callejera, la corrupción policial; pero también, a las sombras de la política y los gremios. Esa son las "batallas" de la gobernadora bonaerense, por lejos la dirigente con mejor imagen, incombustible, propiedad heredada de su antecesor Daniel Scioli mientras ejercía en La Plata, magia que se rompió fuera del poder.

Exiliada Elisa Carrió para confrontar con Martín Lousteau, a falta de un candidato (o candidata) para hacerle frente a Cristina Fernández de Kirchner (o incluso al más conocido Sergio Massa), ambos gobiernos (nacional y bonaerense), en comunión para el diagrama de la estrategia electoral, confían en imponer la marca Cambiemos ante cualquier dirigente opositor, sin importar su CV. Este fin de semana, en una reunión de la "mesa chica" de Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, se podrían definir los nombres que se imprimirán en la boleta más importante, por caudal demográfico y psicológico, de las legislativas.

Para su primer round electoral, confiando en la radiografía el gurú comunicacional Jaime Durán Barba que no importan los apellidos sino que en octubre se enfrentarán el pasado con el futuro, un revival de la estrategia de Néstor Kirchner en 2005 con la que logró jubilar a Eduardo Duhalde, el PRO no modificaría la lista de postulantes con la que viene trabajando. Ni siquiera la potencia de una primaria entre CFK-Florencio Randazzo.

Y con el resultado de los focus group, el "equipo" que acompañará a Vidal en la campaña replicará simbólicamente la idea de la "lucha" contra las "mafias", más precisamente el kirchnerismo sin nombrarlo. Así se enmarca que se haya desempolvado el nombre de Esteban Bullrich (el ministro de Educación como contracara de Roberto Baradel), luego de que el propio Macri lo desestimara en una papeleta. No obstante, resta ver si no lo terminan perjudicando sus últimos traspiés para la selección: el último fue confirmar a Télam al neurólogo Facundo Manes como candidato para luego desmentirse.

En la lista siguen dos mujeres, ambas por denunciar a sindicalistas: Gladys González, al detenido Omar "Caballo" Suárez del SOMU; la otra, Graciela Ocaña, a Hugo Moyano y, como fotocopia de Carrió y Margarita Stolbizer, al kirchnerismo (del que fue ministra) en general. Hay también una tercera: Vidal se reunió esta semana con Carolina Píparo, que perdió su embarazo luego de ser baleada en una salidera bancaria en La Plata. Sin importar quién sea el elegido (o la elegida), la estrategia será la misma: "En campaña va a estar todo el día al lado de Vidal", resumen la poco original técnica de transferencia de votos.

A excepción de Manes, no hay radicales en el borrador. Nota al pie: si bien la UCR se lo adjudi có en su pico de popularidad, lo negarán tres veces al momento de armar las listas. La orden desde la Casa Rosada de evitar las internas en todo el país (algo de lo que sabe Lousteau), causó un malestar que el socio de Cambiemos ya no se molesta en ocultar. Anteayer, luego de una sesión de catarsis en reunión de bloque de Diputados (con las quejas del cordobés Diego Mestre por la entronización del PRO de Héctor Baldassi y del santafecino Mario Barletta, que hasta soñaba reemplazar al rabino Sergio Bergman), se tradujo en el faltazo a la posterior reunión de interbloque. Y para exteriorizarlo, los socios radicales ayer se excusaron en el recinto de hacer las preguntas pautadas al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Parafraseando a Leandro N. Alem: ¿Se dobla pero no se rompe?