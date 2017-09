La construcción marcó el segundo mes consecutivo en alza: 10,5% en abril

La construcción en su conjunto (pública y privada) registró en abril un salto de 10,5% interanual y completó el primer cuatrimestre con un crecimiento de 3,8% en relación al mismo período del año anterior, de acuerdo a lo que informó ayer el Indec, en su Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC).

Abril fue el segundo mes consecutivo con cifras positivas para el sector, luego de que cayera en los anteriores 14 meses –los primeros del nuevo Gobierno–. Tras un pésimo 2016 (en abril hubo un derrumbe de 24,1% interanual y en julio el acumulado anual mostró un descenso de 14,1%), marzo de 2017 tuvo el primer aumento interanual, de 10,8%.

Datos como éste son los que entusiasman al Gobierno y sustentan la frase del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que ve que los "brotes verdes" ya se convirtieron en un "bosque verde", pese a que la industria sigue con registros negativos (ver pág. 2).

Acorde a esta tendencia, los puestos de empleo formales en el sector de la construcción privada llegaron a 424.638 en marzo, con un incremento de 3,1% respecto a febrero y de 5,6% interanual. Fue el mes con mayor cantidad de trabajadores en la actividad desde noviembre de 2015, días antes de que asumiera Mauricio Macri como presidente. No obstante, la cifra sigue muy lejos del mejor momento de los últimos tres años, cuando en junio y julio de 2015 (plena campaña electoral) el Indec contabilizó 458.433 empleados en el sector.

Una vez que el Gobierno terminó de revisar los contratos de obra pública que heredó del kirchnerismo puso manos a la obra en el sector, que genera dinamismo e impulsa la economía, para que se empiece a sentir el efecto en este momento del año, meses antes de las elecciones legislativas. Encaminado esto, en enero había renunciado Daniel Chaín, un ex Socma, a la Secretaría de Obras Públicas.

A principios de este mes, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) había informado que los despachos de cemento habían alcanzado en abril las 845.690 toneladas, con un incremento de 10,7% interanual.

Pese a todos estos datos, Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, consideró en diálogo con El Cronista que "la construcción privada no tracciona porque hay tasas de interés reales positivas. En el mercado inmobiliario hay un grave problema: no se puede vender. Construir no conviene; es mejor vender el terreno y comprar uno usado". Y cerró con una perlita. "Hay una nueva ola de constructores, que son los que no blanquearon e invirtieron eso en el sector, pero no tienen demanda", dijo.

Según el Indec, la superficie cubierta autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas en una nómina representativa de 41 municipios de todo el país llegó en el cuarto mes de este año a 649.874 metros cuadrados (m2) y registró una suba de 18,1% en relación a marzo y de 9,4% interanual, que no sirvió para revertir la cifra negativa en el acumulado anual (-0,2%) respecto al mismo período de 2016.

En tanto, en abril hubo aumentos interanuales del consumo de asfalto (80,6%), hierro redondo para hormigón (33%), cemento (11,6%) y ladrillos huecos (8,4%), mientras que cayó el consumo de pisos y revestimientos cerámicos (9,2%), artículos sanitarios de cerámica (4,1%) y pintura para construcción (1%).

La encuesta cualitativa de expectativas reveló un entusiasmo de las compañías que realizan obras públicas y escepticismo en las dedicadas a las privadas. Entre las primeras, el 72,7% estima que aumentará su actividad entre mayo y julio de este año, cifra que desciende a 35,3% para las últimas -52,9% de ellas no ve variaciones para este lapso-. En cuanto al empleo, los números son similares: el 50% de las que tienen contratos para hacer obra pública considera que va a necesitar tomar personal y solamente coincide con ellas el 29,4% de los que realizan obras privadas -el 64,7% mantendrá su plantel sin modificaciones-.