Con el estreno de "House of Cards", Netflix ya vale u$s 70.000 millones

Netflix tiene demasiados éxitos y pocos fracasos. Pero "House of Cards" es sin duda el producto que la convirtió en una fuerza a tener en cuenta en Hollywood y el mundo de los negocios.

Al mismo tiempo que se estrenó esta semana la quinta temporada del exitoso drama político, las acciones de la plataforma alcanzaron otro récord histórico, y ya subieron más del 30% este año, otorgándole a la compañía un valor de más de u$s 70.000 millones según CNN Money. Y los especialistas se preguntan cuantó tiempo falta para que alcance no ya los 100.000, sino los 200.000.



Netflix ha registrado un fuerte crecimiento de suscriptores en todo el mundo, ya que sus grandes apuestas sobre el contenido original han valido la pena. "Stranger Things", "The Crown", y "Orange is the New Black", que regresa el próximo mes, son también enormes sucesos.

Además, la firma construyó su propio universo de Marvel, con series que presentan cuatro de los personajes de los cómics ahora propiedad de Disney, lo que también ayudó mucho a la empresa para agrandar su fiel y creciente base de fans.

Su CEO, Reed Hastings, anunció a finales de abril que ya superó los 100 millones de suscriptores a nivel planetario. Y los analistas predicen que tendrá 112 millones a finales de este año y 130 millones a fines del próximo año.

Continúa siendo un líder en streaming de contenidos, incluso como "compañero" de acciones en FANG de Amazon, que también ha invertido mucho en sus propios programas de televisión estrella para los suscriptores Prime. FANG son las siglas que se usan en el mercado para hablar de Facebook, Amazon, Netflix y Google, los gigantes tecnológicos. Alphabet (Google) también tiene una gran apuesta en la programación de video con YouTube, y Facebook se dice que está buscando entrar en el contenido original.

Sin embargo, parte del mercado considera que la compañía está sobrevalorada. A los expertos les preocupa los altos costos que genera la estrategia de producción propia y mantienen la alerta sobre el ritmo de crecimiento del número de usuarios, que en el primer trimestre quedó por debajo de las previsiones.