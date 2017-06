Argentina ya resolvió 98% de los juicios que le hicieron por el default

El mediador designado por la justicia estadounidense, Daniel Pollack, informó ayer que Argentina alcanzó un nuevo acuerdo por u$s 162,75 millones con los fondos holdout de inversión conocidos como HWB Entities. Y que al país le resta acordar con el 2% de los reclamos por los bonos en default.

Pollack dijo en un comunicado dijo estar "muy complacido de anunciar" que con su gestión se llegó al final de un litigio de diez años con el fondos de inversión HWB de Luxemburgo y las islas Vírgenes, por la tenencia de bonos en dólares y en euros.

Estos fondos incluyen HWB Victoria Strategies Portfolio, HWB Funds y U.V.A. Vaduz y una amplia gama de inversores individuales en los fondos.

Según informó Pollack, el hilo común entre las diversas Entidades HWB es Herr H. Willi Brand, un administrador de dinero con oficinas en Luxemburgo. Y que los inversores individuales en los fondos son principalmente de Alemania.

En tanto, ayer el juez Thomas Griesa informó que cerró otros 27 casos que representan a unos 300 bonistas individuales, luego de que los acreedores hubieran cobrado ayer mismo el acuerdo al que arribaron con Argentina la semana pasada, según indicó Sebastián Maril, analista de Research for Traders.

Según dijo Pollack, Argentina considera que se ha resuelto un 98% de todos los reclamos de tenedores de bonos en default contra el país. "Tengo la esperanza de que los pocos reclamos pendientes se resolverán en los próximos seis a doce meses", agregó el mediador.

Según recabó Maril, quedan pendientes unos 34 casos abiertos que representan a unos 300 personas físicas y pequeños fondos de inversión.

Y en total, se estima que existen unos u$s 1000 millones de títulos en default en el mercado, entre los litigantes y los bonistas que no han reclamado (quizá por haberlos heredado y no saber que están en cartera).

El Ministerio de Finanzas no respondió las consultas al respecto.

En cuanto al HWB, se trata de un grupo de fondos que antes intentó embargar dos motores de helicópteros militares argentinos. "Las conversaciones sobre la liquidación se celebraron bajo mi supervisión en noviembre pasado, pero no se llegó a un acuerdo en ese momento. Hace varias semanas las entidades HWB intentaron, sin éxito, embargar dos motores de helicópteros militares pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina en reparación en las instalaciones de GE en EE.UU..

El juez Griesa en ese momento ordenó a las partes a volver a comparecer ante mí como Maestro Especial en un esfuerzo renovado para resolver la disputa", explicó Pollack.

En las negociaciones participaron el secretario de Hacienda, Santiago Bausili; Brand y sus respectivos asesores de Nueva York, Carmine Boccuzzi y Jay Auslander. El acuerdo se encontraba dentro de los parámetros de la propuesta publicada por Argentina el 5 de febrero de 2016.