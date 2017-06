Bonadio, la pesadilla de CFK: ahora la investigará por la denuncia de Nisman

Casi dos años y medio después de la muerte de Alberto Nisman, la denuncia que el fiscal realizó contra Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento a Irán, recayó en el juzgado menos amigable para la ex presidenta de la Nación. Claudio Bonadio, quien ya procesó a CFK en los expedientes que tramitó contra ella por dólar futuro y Los Sauces.

La decisión la tomó el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, al definir una cuestión de competencia entre Bonadio y su par Ariel Lijo, que hasta ayer estaba a cargo del caso. El titular del juzgado 11 había solicitado el pase por conexidad ya que él llevaba adelante una investigación contra la ex presidenta y el ex canciller Héctor Timerman por el presunto delito de traición a la Patria, iniciada luego de que se conociera una conversación de Timerman con un dirigente de la comunidad judía, en la que había admitido la sospecha sobre los iraníes en el atentado a la AMIA en 1994 y, pese a ello, suscribió el Memorándum de Entendimiento con el país islámico.

Justamente ese acuerdo es el que Nisman había denunciado el 14 de enero de 2015, cuando acusó por encubrimiento a Irán a Cristina, Timerman, al diputado nacional Andrés Larroque, al dirigente Luis D’ Elía y al espía Allan Bogado.

Nisman falleció cuatro días después de presentar la denuncia, en circunstancias que la Justicia todavía no aclaró. Desde allí, su presentación inició un raíd que recaló en varios juzgados. Fue Daniel Rafecas, juez federal número 3, quien la desechó en dos oportunidades por entender que no existía delito a investigar. Finalmente, el año pasado se decidió reabrir la investigación, a cargo de Lijo. Ahora será el turno de Bonadio.

No fue la única novedad judicial vinculada a Cristina Fernández que salió ayer de Comodoro Py, ya que la Cámara Federal también ordenó que el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan profundicen la búsqueda de pruebas para resolver un pedido de la Unidad de Información Financiera para que la ex presidenta y el ex ministro de Planificación Julio De Vido sean citados a indagatoria por lavado.

La UIF informó que la medida fue dispuesta por la Sala II de la Cámara ante un recurso que presentó para "cuestionar la validez de la resolución del juez Casanello", que no hizo lugar al pedido de indagatorias a Cristina Fernández y Julio De Vido, entre otros, en la causa que investiga a Lázaro Báez y a su entorno por lavado de dinero.