Peña a Kicillof: "Vamos a trabajar para que nunca más maneje la economía"

Con un tono durísimo al responder las preguntas del PJ-Frente para la Victoria, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio ayer su informe ante la Cámara de Diputados. Allí aseguró que el Gobierno trabajará "mucho tiempo" para que el ex ministro Axel Kicillof "nunca más" esté a cargo de la economía del país; respaldó al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas; y desligó al macrismo de los sobornos de Odebrecht en la Argentina. "Nosotros estamos tranquilos de que las coimas se las pagaron al gobierno de Kirchner", aseveró.

Al comenzar su presentación, el funcionario anticipó que este año cerrará con "la inflación más baja desde 2009", insistió en que "la economía salió de la recesión", admitió que "en muchos lugares falta trabajo", pero destacó que "abril fue el mes con mayor crecimiento de empleo formal" y que desde hace "nueve meses" aumenta el trabajo registrado, con más de 107.000 nuevos empleados. Además, detalló que "tres de cada cuatro dólares emitidos por el Gobierno para tomar deuda fueron para pagar deuda de gobiernos anteriores".

Al igual que en su último paso por la Cámara baja, el cruce con el kirchnerismo fue el de mayor voltaje. Comenzó con la primera respuesta, al jefe del bloque, Héctor Recalde, que le preguntó por las promesas incumplidas de la campaña electoral; y siguió con el espadeo con Kicillof. Arrancó el ex ministro de Economía: "Asúmanlo, son neoliberales, no tienen que disfrazarse de otra cosa, háganse cargo. Por más peinado, por más cambio de look, lo que hay que cambiar es la política económica", lo chicaneó, aludiendo al nuevo aspecto del jefe de Gabinete.

Peña no dudó en cruzarlo. "Tenemos una visión muy opuesta de la economía. Vamos a trabajar mucho tiempo para que usted nunca más la maneje", le espetó. "Este año vamos a crecer más que los cuatro años que usted gestionó la economía", agregó.

Consultado por Teresa García (PJ-FpV) sobre la relación entre Arribas y Odebrecht, el jefe de Gabinete contraatacó: "No sé si está acá el diputado (Julio) De Vido, pero las coimas de Odebrecht se las pagaron a funcionarios de su gobierno. Que venga y dé toda la información. No tenemos nada que ocultar. Ustedes y (la procuradora Alejandra) Gils Carbó sí. ¡El operativo humo de querer plantear que las coimas las cobró algún pariente de (Mauricio) Macri es una patraña!", se exaltó.

En ese marco insistió: "Estamos muy tranquilos de que las coimas se las pagaron al gobierno de Kirchner" y se dijo "muy orgulloso" del desempeño de Arribas al frente de la AFI. "Es un funcionario honesto y comprometido que va a cambiar el desastre que ustedes hicieron en inteligencia en este país", sostuvo.

Durante las más de seis horas de exposición, varios diputados kirchneristas insistieron en llamarlo Peña Braun, para explicitar la pertenencia del jefe de Gabinete a la familia dueña del supermercado La Anónima, acusado de remarcar los precios de artículos de primera necesidad durante las inundaciones en Comodoro Rivadavia. "Si de mis quince años de funcionario público no pueden decir nada más que mi nombre, me parece patético", respondió él.

Los cruces también se sucedieron con el Frente Renovador. "Si Sergio Massa es tribunero (crítica que el jefe de Gabinete le había hecho al tigrense por sus propuestas para bajar los precios), usted es trollero", lo acusó Felipe Solá, en referencia a los trolls que en las redes sociales defienden al oficialismo. Peña lo negó. "No hay trolls en nuestro gobierno", aseguró.