ExpoSimple para impulsar la exportación PyMex

Es indispensable para que un país aumente sus exportaciones, el aprovechamiento de la fuerza de venta de empresas grandes, medianas y pequeñas. En Argentina, 750 exportadores (de un padrón de aproximadamente 10.000) representan más del 90% de las ventas al exterior.

Para ponerlo más claro para usted que disfruta del fútbol, querido lector, algo así como nueve de cada diez goles que convierte la Argentina son propiedad del mismo delantero. ¿De quién hablamos?. De las grandes empresas (muchas, de capital extranjero).

Hay países donde la pequeña y mediana empresa ocupa un lugar central (caso Italia, por ejemplo, con una participación superior al 50% en el total de exportaciones; o Corea y Taiwán, con participaciones superiores al 40%). Un equipo ganador debe involucrar necesariamente a las PyMeX (Pequeñas y medianas empresas exportadoras), y nuestro país tiene una deuda interna con estas, cuando justamente son las que deben agregar más valor para ser competitivas (generan más empleo por cada dólar exportado) y se distribuyen a lo largo y a lo ancho del vasto territorio argentino (a diferencia de grandes empresas que se concentran sobre todo en los principales conglomerados urbanos).

Hemos perdido 2500 exportadores en los últimos dos años, mayormente micro, pequeñas y medianas empresas. Si se quiere exportar más hay que recuperarlos e intentar expandir sus ventas. Si es posible hacer pequeñas compras online a individuos o tiendas de Estados Unidos y China, (primera y segunda economía del planeta, respectivamente), ¿por qué los argentinos no podemos vender de la misma forma al exterior nuestros productos?. Hasta ahora, no había un mecanismo que permita a emprendedores vender al exterior sin caer en el proceso habitual.

El ExportaSimple

1- Es un sistema de exportación simplificada que ya se ha venido implementando en otros países de Latinoamérica desde 1999 con el nombre de ExportaFácil.

2- Para bienes producidos en el país, por hasta u$s 15.000 por operación y 300Kg. brutos, y hasta u$s 600.000 anuales por sujeto. Se prevén exclusiones de determinados bienes u operaciones.

3-La logística debe hacerse a través de Prestadores de Servicios Postales/Courier de primera línea, quienes en representación de los sujetos harán la declaración correspondiente.

4- Las operaciones cuentan con estímulos de exportación y pagan derechos de exportación.

5- El cronograma de implementación se dará a conocer en www.afip.gov.ar/exportasimple y en la web del Ministerio de Producción.

Tarea para el hogar

1-Cuidar que no se desvirtúe el Régimen. El tope de u$s 15.000 y 300Kg brutos por operación supera ampliamente al de países vecinos, donde el límite en kilos es 30Kg y el límite en dólares sensiblemente inferior (Colombia: u$s 2000; Uruguay u$s 3500; Perú y Ecuador u$s 5000).

2- Facilitar la obtención de certificados de terceros organismos necesarios para la exportación simplificada.

3- El BCRA debería dictar Comunicaciones que respalden cobranzas por medios electrónicos de pago como PayPal y Dineromail.