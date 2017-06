Tras acuerdo sectorial, anuncian inversiones para producir más motos

La automotriz japonesa Honda inauguró ayer oficialmente una nueva línea de producción de motos con una inversión de u$s 12 millones, con lo que prevé duplicar la fabricación en el país. Se trata del primer gran anuncio de inversión de una firma del sector, luego de que el gobierno firmó con las terminales nacionales y el sindicato un acuerdo para llegar a producir 800.000 motos en los próximos tres años. El acuerdo incluye además una mayor integración nacional de piezas, y aumentar las exportaciones para pasar de u$s 2 millones a u$s 10 millones en cuatro años además de sumar 4.000 empleos en el sector.

En este marco, ayer la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam), informó que en mayo se patentaron 50.627 unidades, con una suba del 40,2% en relación al mismo mes de 2016 y un incremento del 4,3% en comparación con abril de 2017. Entre enero y mayo de este año se registraron 276.304 motos patentadas, reflejando un crecimiento del 44,2% en comparación con el mismo período del año anterior.

En tal sentido, y según explicó a El Cronista el vicepresidente de Honda Argentina, José Luis Fernández, los planes de la compañía contemplan pasar de 70.000 a 140.000 unidades este año, y proyectarla a 200.000 en 2020. Sobre el acuerdo alcanzado con el gobierno, el ejecutivo señaló que se debe "localizar y desarrollar proveedores" de piezas en el país. En los ocho modelos que la firma produce, la integración promedia el 13% y se llevará a 21%.

De hecho, ayer también la firma hizo el relanzamiento del modelo Wave, una moto de baja cilindrada que llegó a ser la más vendida del país, en la que la utilización de piezas nacionales ya supera el 13%. Fernández comentó que ese modelo representa un importante porcentaje (30%) de las motos que produce Honda.

Del evento, encabezado por Hideki Kamiyama, presidente de Honda Motor de Argentina, participaron el ministro de Producción Francisco Cabrera, el Secretario de Industria, Martín Etchegoyen y el Embajador de Japón, Noriteru Fukushima.

La tercera parte del anuncio de ayer consistió en la apertura de un nuevo Centro de Entrenamientos en la planta.

Con estas novedades, la automotriz sumó 150 trabajadores a los 250 que tenía para producir motos, e incrementó en un 60% su plantilla de personal. Además, prevén contratar 20 empleados más en los próximos dos años.

"Las perspectivas para 2017 son muy alentadoras, tanto en motos como en automóviles", destacó Fernández, y agregó que ya recuperaremos la segunda posición en el mercado y hoy estamos con 15% de participación". Su proyección es cerrar el año con un 24% de participación, y en 2019 llegar al 30%".

La principal fabricante de motos en el país es Zanella, con el 16% de participación de mercado, y una producción de 76.000 unidades el año pasado.

El mercado de motos cerró el 2016 con ventas por 475.000 unidades, de las cuales casi la totalidad se ensamblan en terminales nacionales. Para este año se espera un crecimiento cercano al 25% para llevar ésa cifra a casi 600.000; de las cuales 70.000 unidades las producirá Honda a partir de la nueva inversión.