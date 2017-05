Jorge Lanata y Diego Brancatelli se cruzaron en Intratables

Los periodistas Jorge Lanata y Diego Brancatelli se cruzaron anoche en Intratables en un picante diálogo donde no faltaron los reproches.

El panelista le cuestionó a Lanata haberle dicho "vieja enferma" a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y le consultó por qué su rol dentro del periodismo "no es idéntico" entre el gobierno anterior y el actual de Mauricio Macri.

El periodista de radio Mitre respondió: "Yo no siento que no sea el mismo (...) No es que yo oculté alguna cosa que yo sepa que esté pasando".