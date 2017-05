Isela Costantini: “Yo no me fui de Aerolíneas, fue una decisión de Dietrich”

Tras meses de silencio luego de su sorpresiva salida de la presidencia de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini reveló que su alejamiento de la empresa “fue una decisión” del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, con quien se generó “un quiebre de confianza”.

"Yo no me fui, eso es importante. Mucho se habló y no quise salir a hablar. Fue una decisión de mi jefe, del ministro”, dijo Isela en referencia a Dietrich. "Teníamos backgrounds diferentes y eso va generando un desgaste y un quiebre de confianza", agregó.