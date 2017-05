Operativo seducción: aunque lo invitaron, Randazzo no irá a la reunión del PJ

En lugar de marcar un número de celular, Fernando Espinoza llamó a la oficina del Palacio Raggio, búnker de la precampaña de Florencio Randazzo. El ex ministro de Interior y Transporte no estaba. Atendió un secretario. El titular del peronismo bonaerense dejó el mensaje: la invitación para asistir hoy a la sede partidaria nacional, en Matheu al 100, a un cónclave de la Comisión de Acción Política (CAP), la mesa chica orgánica que busca mantener el puente entre el cristinismo y la tropa ferroviaria en búsqueda de una pretendida unidad para las legislativas, reclamada por Cristina Fernández de Kircher. Por ahora utópica, al punto que el chivilcoyano ya avisó que pegará el faltazo y que, en su lugar, irá un contingente de emisarios para ratificar sus intensiones de ir a unas PASO.

La telenovelesca llamada telefónica es, al menos, la versión que el propio Espinoza brindó a Radio 10. El matancero agregó que también llamó a su ex fallido compañero de fórmula por la gobernación bonaerense, Julián Domínguez, enrolado en el randazzismo. Resulta verosímil por el autogolpe al ego, miserias de un PJ lejos del poder: faltó que dijera que lo atendió el contestador automático. No obstante, cerca del ex ministro negaban ayer dicho contacto telefónico. No importa, ya que se dieron por enterados.

A las 19 horas no entrará al edificio su jefe sino un comité, según el primer borrador la lista estsá integrada por Domínguez, el diputado Oscar Romero, el senador Juan Manuel Abal Medina y, del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro. Será un día después de que con el jefe de campaña, Alberto Fernández, realizaran una conferencia de prensa para anunciar que tienen los avales necesarios (0,2% del padrón bonaerense) para que la Justicia Electoral los habilite a competir en las primarias. Insistirán con la idea.

"Si no viene, es porque no quiere la unidad, como en 2015 cuando no quiso ir de (candidato a) gobernador", analizaban ayer en el PJ la trampa colocada. De una forma u otra, considerando que aún no es tiempo de romper los puentes, Randazzo la saltearía, enviando a delegados. "Florencio dialoga con todos", repiten como mantra sus acólitos. Del lado cristinista también, por eso ninguno se anima a descartar algún contacto en el futuro.

Mientras tanto, en otro salón del PJ, la contraparte del ‘Operativo clamor’ por Randazzo (ayer volvió a ser el turno del ex massista Héctor Daer), continúa el auto ‘Operativo Klamor’ reclamando a la ex Presidenta. "Me gustaría ver a Cristina en el Congreso, la veo con muchas ganas de aportar", la candidateó Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora y ex delfín K en las anteriores legislativas.

La apuesta de Insaurralde confirma el fin del otrora Grupo Esmeralda, con un sector randazzista (Gabriel Katopodis, de San Martin; y Juan Zabaleta, de Hurlingham) y el resto deseosos de ser invitados al Instituto Patria. Misterioso en 2015 en hacer público su apoyo a Daniel Scioli, luego de coquetear con Sergio Massa, estas declaraciones también hay que enmarcarlas como la provoleta del asado de la semana pasada con el que el esposo de Jesica Cirio agasajó a Máximo Kirchner. Lejos (incluso geográficamente) del prólogo electoral, luego de deslizar su posible candidatura condicionada a la unidad, la ex Jefa de Estado volvió a Santa Cruz.