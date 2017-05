Vidal reclamó "más inversiones y confianza" a los empresarios

En uno de los tradicionales almuerzos mensuales que el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) realiza en el Hotel Alvear Palace, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue la invitada estelar. Ante un nutrido grupo de empresarios y un total de 450 comensales de distintos sectores, Vidal pidió "aumentar las inversiones en la provincia y más muestras de que confiamos en nosotros mismos".

Recibida con elogios por el anfitrión Adrián Werthein, que preside la entidad, la exposición de la gobernadora fue interrumpida con aplausos de los empresarios en varias oportunidades. La mandataria provincial se dirigió hacia ellos resaltando que "hoy ustedes entre los que pueden un poquito más y yo necesito que se sumen a este equipo todavía más de lo que lo han hecho". Y añadió: "Sé que muchos han invertido en la provincia, muchos han hecho crecer sus inversiones, pero necesitamos más muestras de que confiamos en nosotros mismos".

Vidal afirmó que "la inflación" en 2017 "va a ser la más baja de los últimos años", y consideró que "frente a la ansiedad de que los resultados aparezcan rápido me preocuparía que eso pase, porque eso ya nos pasó antes en Argentina, los resultados llegaron rápido y se fueron del mismo modo". En tanto, la mandataria provincial recordó que cuando comenzó su gestión "no podía pagar los aguinaldos" y que ahora "las deudas se regularizaron, volvimos a ser confiables para los proveedores e intendentes. Hemos tomado deuda gracias a ello".

Durante su discurso, Vidal defendió el trabajo del oficialismo, al sostener que en el Gobierno hay "un equipo de personas que empezamos un camino, cuyos resultados en muchos casos van a superar un mandato" Y continuó: "Empezamos un camino fiscal más serio. Hoy no tenemos déficit en nuestra cuenta corriente. Tenemos un déficit que se explica por obra de infraestructura. En eso vale la pena endeudarse. Tenemos 121 municipios con superávit".

La gobernadora también se refirió a su futuro político. La frase más contundente en ese sentido fue: "No quiero ser presidenta". Y explicó: "Lo que dice el manual de la política es que debería querer ser presidenta pero yo creo, y he tratado, en hacer un camino distinto". En esa línea, agregó: "Uno en la vida primero debería demostrar que es bueno en el lugar en el que está, antes de proyectarse para un lugar mayor. Llevo un año y medio en este lugar y creo que me queda mucho por demostrar".

Entre los asistentes a la charla, además de un nutrido grupo de empresarios, estuvo el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Acompañaron a Vidal funcionarios bonaerenses como el ministro de Economía, Hernán Lacunza; el de Trabajo, Marcelo Villegas; y el secretario de Gobierno, Alex Campbell.