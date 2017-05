Trump tensa la cuerda con Merkel y lanza duras críticas contra Alemania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Alemania en Twitter, criticando con vehemencia la política comercial de ese país, después de que la canciller Angela Merkel expresara desconfianza ante el nuevo gobierno en Washington.

"Tenemos un déficit comercial masivo con Alemania, además ellos pagan mucho menos de lo que deberían a la OTAN. Muy mal para EE.UU.. Esto va a cambiar", tuiteó Trump, prescindiendo de canales formales de relacionamiento el mismo día en que el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Mike Dubke, abandonó el cargo que ocupó menos de tres meses, alegando motivos personales.

Trump ya había hecho comentarios críticos respecto a la relación deficitaria de su país con Alemania, durante su campaña electoral y apenas asumió la presidencia.

Pero aumentó su virulencia luego de que al finalizar su primera gira internacional como presidente estadounidense, Merkel dijera que "los tiempos en los que se podía confiar completamente en los aliados han quedado atrás".

"Nosotros los europeos tenemos que tomar nuestro destino en nuestras manos", subrayó la jefa de gobierno tras las cumbres del G7 y la OTAN, donde se manifestaron las profundas diferencias entre las políticas del nuevo gobierno estadounidense y sus socios occidentales.

Mientras hace campaña por un cuarto mandato en las elecciones de septiembre, los sondeos sugieren que la conservadora Merkel tiene un apoyo abrumador por adoptar una postura respecto a Trump. Según la prensa germana, el cruce de reproches también pone a prueba un eje transatlántico basado en la lealtad casi incondicional desde tiempos de la Guerra Fría.

En Washington, horas después del tuit del mandatario, el portavoz presidencial Sean Spicer dijo que Trump ve no solo a Alemania, sino también al resto de Europa, como un importante aliado estadounidense. "La relación (de Trump) con Merkel la describiría como bastante impresionante. Se llevan bien", dijo Spicer y agregó que Trump tiene "un gran respeto" por la canciller.

Merkel matizó que "la relación transatlántica es de extraordinaria importancia" e hizo hincapié en la importancia de las relaciones con Washington, independientemente de "debates concretos", e insistió en la necesidad de que Europa sea un actor independiente en el contexto global.

En tanto, Holanda respaldó a Merkel, pidió a los países europeos "tomar las riendas de los asuntos propios" y alertó sobre la "inseguridad que afronta el mundo" con Trump como presidente estadounidense.

"Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Merkel: necesitamos tomar las riendas de nuestros propios asuntos", afirmó el ministro de Exteriores holandés, Bert Koenders. Subrayó que "el mundo ya no es seguro" y advirtió a sus socios europeos que no deben "contar con nadie más para que lo arregle". Sobre Trump dijo que "este presidente tiene un estilo único. Bastante abrupto, muy directo, y a veces no es nada serio".