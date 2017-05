Cayeron 4,1% las exportaciones de biodiésel

Las exportaciones de biodiésel bajaron 4,1% en el primer trimestre del año por la fuerte reducción de las ventas al exterior en marzo, luego de que Estados Unidos iniciara a pedido de los productores de su país una investigación por dumping contra Argentina.

El dato fue publicado ayer por el Indec y muestra que se exportaron 177.950 toneladas de biodiésel entre enero y marzo, con cifras mejores que las del año pasado en los primeros dos meses de 2017 pero con un derrumbe de 59% en marzo por la denuncia norteamericana.

La producción del biocombustible en el primer trimestre fue de 524.456 toneladas y creció un 31,2% con respecto al mismo período de 2016. Los despachos al mercado interno totalizaron 273.300 toneladas, con un aumento de 35,8% interanual.

La visita que el presidente Mauricio Macri hizo a fines de abril a su par de Estados Unidos, Donald Trump, tenía como objetivo levantar la investigación y asegurar que los productores argentinos de biodiésel compiten como corresponde, además de destrabar las exportaciones de limones.

Si bien Macri logró que Estados Unidos abriera su mercado para el cítrico, lo que representará ventas por u$s 50 millones, no pudo alcanzar la meta mayor: el negocio de los u$s 1200 millones que representan las exportaciones del biocombustible. Para colmo, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) decidió este mes seguir la investigación, por lo que al menos hasta mediados habrá un panorama negativo para las ventas externas de biodiésel y se tendrán que buscar nuevos mercados.