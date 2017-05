Temer dijo que no hay plan "B" y que llegará a 2018 con "la casa en orden"

En una audiencia repleta de inversores nacionales y extranjeros, el presidente de la República, Michel Temer, afirmó que no hay "plan B" en el país, dijo que quedará hasta el final de 2018 en el poder y defendió la Constitución, alejando así la posibilidad de dejar vacante su cargo. El presidente dijo que debe haber "separación de los poderes" y "armonía" entre ellos, pero no "independencia total".

En medio de la crisis política que sacudió a su gobierno, Temer se propuso exaltar la "seguridad jurídica" para las inversiones y dijo que su gobierno devolvió a Brasil al "camino del crecimiento". Según dijo, su gestión dejó atrás "la mayor recesión" de la historia brasileña.

"Quiero transmitir un mensaje claro: nuestro gobierno devolvió a Brasil el camino del desarrollo y de ese camino no nos apartaremos", señaló en la apertura de su discurso en el "Foro de Inversiones Brasil 2017", que se desarrolla en San Pablo.

"No permitiremos que medidas populistas vuelvan a poner en riesgo el presente y el futuro de los brasileños", dijo a una audiencia con inversores "de más de 40 países y de más de 20 sectores", remarcó.

El presidente afirmó que su gobierno está guiado por la "responsabilidad fiscal". "Si queremos un futuro mejor, no hay plan B, al final la responsabilidad rinde frutos", dijo, afirmando a continuación que la inflación "está nuevamente bajo control, ya por debajo de la meta". "Hemos hecho mucho en poco tiempo, y por eso, Brasil ha vuelto a crecer", dijo.

Temer también afirmó que su gobierno está "determinado a completar las reformas" previsional y laboral.

"La trayectoria que trazamos en el Ejecutivo junto al Congreso no será interrumpida. No podemos y no debemos abandonar", dijo, afirmando que tiene un buen diálogo con la Cámara y con el Senado.

En otro momento del discurso, subrayó que pretende continuar en el gobierno, a pesar de la crisis política y de las denuncias que pesan contra él. "Estamos en el rumbo correcto y pusimos al país sobre ruedas. Tenemos que continuar la travesía. Llegaremos a finales de 2018 con la casa en orden", dijo y agregó "tengo confianza en la capacidad de superación, en las instituciones y en la Constitución".

Temer también remarcó que debe haber "separación de los poderes. Pero esto no quiere decir independencia total, sino armonía entre los poderes. Cuando hay desarmonía entre los poderes hay inconstitucionalidad", afirmó, en la misma semana en que cambió el ministro de Justicia, responsable de la Policía Federal.