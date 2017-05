México discute su rumbo político en elección estadual clave

Los residentes del pueblo de San Mateo Atenco acababan de escuchar una lista de promesas del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Entre ellas, se mencionaba un "salario rosa" no especificado para amas de casa, una nueva universidad y una fuerza policial limpia. "Yo no voy a votar por nadie, son todos unos ladrones", se lamentó Jorge Hernández. "He perdido la fe". El trabajador de la industria del calzado ha expresado el disgusto generalizado con la corrupción y la violencia que pone en peligro al partido gobernante PRI en su bastión y genera más apoyo a Andrés Manuel López Obrador, el populista de izquierda que encabeza las encuestas para los comicios presidenciales del próximo año.

Las elecciones para gobernador, el 4 de junio, tendrán consecuencias que van más allá del estado más poblado de México. El Estado de México es gobernado por el PRI desde la creación del partido en 1929. Es la tierra natal de Enrique Peña Nieto, cuyo fracaso al controlar la delincuencia y la corrupción, lo llevan a ser el presidente con menor aprobación popular de México. De hecho, la votación es considerada un referéndum sobre su gobierno y una opinión sobre su partido.

En vez de ser una elección segura para Del Mazo, el candidato de 41 años que es hijo y el nieto de anteriores gobernadores del Estado de México y además primo del presidente, se ha convertido en una campaña muy ajustada con Delfina Gómez, una ex maestra de clase trabajadora y candidata del partido de izquierda Morena, que existe hace sólo 3 años.

Una victoria para Gómez consolidaría las posibilidades para López Obrador, el líder de Morena, en 2018.

El ex alcalde de la Ciudad de México conocido como AMLO, que afirma que le robaron la victoria en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, es una figura que causa divisiones en México de la misma manera que Donald Trump en EE.UU.

Sus críticos lo ven como un demagogo peligroso –que además es fanático de Fidel Castro– que amenazaría la economía de mercado de México. Sus seguidores lo ven como una bocanada de aire fresco en un ámbito político empañado por la corrupción.

Una encuesta del periódico El Financiero ubica en primer lugar a Del Mazo con 34% contra 29% para Gómez, de 54 años, que promete pensiones más altas y recortes salariales para los funcionarios de mayor jerarquía.

El PRI aún no anunció su candidato presidencial para 2018; Peña Nieto, también ex gobernador del Estado de México, no puede postularse de nuevo. Pero no cabe duda de que una victoria de Del Mazo le daría nuevo ímpetu a un partido que había gobernado a México como realeza durante 71 años hasta que en 2000, su reinado –sinónimo del autoritarismo y de la corrupción– llegó a su fin. El partido volvió en 2012, diciendo que se había reinventado, pero se produjo una serie de escándalos que han causado estragos. La campaña de Del Mazo es una típica presentación sofisticada del PRI. Una multitud llena un estadio deportivo en San Mateo Atenco, la policía bloquea las calles y gigantescas pantallas de televisión muestran al candidato canoso en el escenario.

"Yo quiero ser el candidato de las mujeres", declaró Del Mazo. Sus asistentes completan formularios con los detalles de contacto de las personas para que puedan obtener "un poco de ayuda" si es elegido. "No me gusta él. Pero sí me gustan sus propuestas" dice Karla Hernández, una ama de casa. "Nos conquista con el salario rosa. Yo quiero ese sueldo".

Del Mazo dice que Gómez no tiene nada de experiencia para asumir un cargo tan importante; el Estado de México es del mismo tamaño de Nueva Jersey, con una población del tamaño de la chilena y un PBI al igual que Ecuador. Gómez se presenta como una mujer del pueblo y declaró que México no es una monarquía.