Ariana Grande vuelve a Manchester el domingo con un recital lleno de estrellas

La cantante estadounidense Ariana Grande realizará el domingo un concierto repleto de estrellas en Manchester a beneficio de las víctimas del ataque suicida con bomba ocurrido tras su espectáculo del 22 de mayo, anunció ayer la discográfica de la artista.

Las figuras del pop Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Niall Horan (uno de los miembros de One Direction), más las bandas británicas Take That y Coldplay también actuarán en el evento dijeron los organizadores en un comunicado. Lo recaudado se destinará al fondo "We Love Manchester Emergency Fund", creado por el Ayuntamiento de Manchester junto con la Cruz Roja británica.

Las entradas para el show se pondrán a la venta mañana, pero Grande, de 23 años, ofrecerá tickets gratis a todos quienes estuvieron en el espectáculo que tuvo el trágico desenlace. El recital se llevará a cabo en el estadio de críquet Emirates Old Trafford Cricket Ground de Manchester, cuyas tribunas pueden albergar a unas 26.000 personas, a las que habrá que sumar las que ocupen el terreno de juego. Mientras que la BBC lo transmitirá por radio y televisión, según el comunicado.

"La música está para consolarnos, para unirnos, para hacernos felices, dijo la artista al respecto. "No nos iremos, no viviremos con miedo. No permitiremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe. Nuestra respuesta a la violencia deber ser estar más unidos, ayudarnos" aseguró.

El atentado dejó 22 muertos y más de 100 personas heridas, muchos de ellas jóvenes admiradoras de la cantante y muchos de sus padres. Grande, que no resultó herida pero luego canceló sus conciertos previstos para Londres y Europa hasta el 5 de junio, escribió en una carta publicada en sus redes sociales después de la tragedia que "no hay nada que yo o alguien pueda hacer para quitar el dolor que ustedes (sus seguidores) están sintiendo o para mejorar esto. Sin embargo, extiendo mi mano y mi corazón y todo lo que posiblemente pueda darles, si quieren o necesitan mi ayuda de cualquier manera". "No viviremos con miedo. No dejaremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio triunfe", añadió.

Desde el atentado, se suceden los homenajes en la ciudad. Desafiando la lluvia, cientos de personas observaron el lunes un minuto de silencio a las 22.31 precisas, hora en la que estalló la bomba. El tributo fue en la plaza Saint Ann, convertida en el centro del duelo, ya prácticamente cubierta de flores, globos, y sentidos mensajes a las víctimas y familiares. La multitud coreó una canción de Oasis, grupo de la ciudad, titulada "Dont Look Back In Anger" ("No mires atrás con ira"), convertida en el himno de Manchester desde el atentado.

Precisamente, ayer por la noche, quien fuera cantante de Oasis, Liam Gallagher, hizo su debut en solitario en un recital cuya recaudación también será donada a los perjudicados.

"Quiero tratar de ayudar a la gente", dijo el cantante de 44 años al diario Manchester Evening News.

En Argentina el 5 de julio

Ariana Grande confirmó su visita a la Argentina para el próximo 5 de julio, a las 21, en el estadio DirecTV Arena de Pilar, tal y como estaba previsto.

Luego de las noticias sobre la suspensión de su gira tras el atentado del 22 de mayo, la artista estadounidense, de 23 años, anunció finalmente la continuidad del tour "The Dangerous Woman", que también es el nombre de su último trabajo discográfico.

Las entradas ya están a la venta en el sitio allaccess.com.ar y van desde los $ 750 a $ 1900 según la ubicación, aunque el Campo Vip ya está agotado. En tanto el campo general tiene un valor de $ 1250