Los emprendedores salen a buscar nuevos mercados al exterior

¿Es un buen momento para emprender en la Argentina? Desde Endeavor, una organización global con oficinas en 30 países dedicada a dar apoyo estratégico a quienes inician un negocio, aseguran que el ecosistema emprendedor local mejoró respecto a años anteriores.

"Actualmente no sólo tenemos un ecosistema muy vibrante, con buenos casos de emprendedores en los que referirse y apoyarse, si no que también la Ley del emprendedor y la Ley Pyme son instrumentos interesantes para favorecer la creación de más empresas", explicó Guibert Englebienne, cofundador de Globant y presidente de Endeavor Argentina.

"Esto no quiere decir que se vaya a garantizar la subsistencia de los nuevos emprendimientos, pero sí que puedan arrancar", agregó.

De acuerdo con la visión de Endeavor, los emprendedores argentinos cuentan hoy con una combinación de factores favorables. Por un lado, la cultura emprendedora, muy extendida en todo el país; y por otro lado, un mercado doméstico pequeño, que obliga a buscar otros mercados en el exterior, y una buena capacidad de management y para formar equipos.

"Las empresas argentinas que en el último tiempo lograron crecer, lo hicieron en una gran cantidad de jurisdicciones. Las que crecen tienen una mirada global, tarde o temprano", destacó Englebienne, citando los ejemplos de Mercado Libre, OLX y el mismo Globant, compañía que hoy está presente en 14 países.

El directivo también aseguró que hay un mayor interés global por la Argentina. "Hace un tiempo teníamos que explicar qué pasaba con la Argentina, descifrar el país y hoy no pasa. La Argentina está en la agenda y eso simplifica mucho", señaló. Entre los cambios que favorecen la mejor imagen del país en otros mercados destacó no tener un mercado desdoblado y que no haya restricciones al flujo de capitales, fundamental para poder "fondear" una compañía en el país.

Con respecto a la nueva legislación, que aún no está vigente, el presidente de Endeavor destacó que el mayor impulso estará en los cambios a la hora de invertir en una nueva empresa. "En el ecosistema emprendedor, el ‘capital semilla’ va a tener un impacto más fuerte que otros temas, como la creación de una sociedad anónima en un día. En la Argentina, la gente no está acostumbrada a invertir en empresas. Hay que generar una cultura de invertir", señaló el presidente de Endeavor.

Y, sobre los cambios en la manera de encarar los negocios, destacó a la tecnología como el gran "democratizador" en la capacidad de emprender e innovar. "Eso no quiere decir que hoy todas las compañías sean de tecnología, pero la diferencia está en que las compañías no se piensan separadas de la tecnología", advirtió.

La organización realizará el próximo 13 de junio una nueva edición de Experiencia Endeavor, el evento donde busca capacitar a personas que buscan crear o hacer crecer sus propios proyectos con charlas de inspiración, talleres y networking. Durante la edición de 2016, se reunió a más de 45 inversores de 30 fondos nacionales e internacionales que resultaron en 300 encuentros "uno a uno" con emprendedores de distintos sectores y tamaños. Este año, contarán sus experiencias Tato Giovannoni, fundador de Florería Atlántico; Damaris Reynoso, cofundadora de Novachem; Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre; y Gastón Parisier, fundador de Big Box, entre otros.