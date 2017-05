Industriales alertan sobre devaluación y "recuperación amarreta de la economía”

El flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó hoy que “es más importante bajar la inflación” que modificar el tipo de cambio, en tanto calificó de “amarreta” a la recuperación de la actividad económica.

“Estoy en contra de las grandes devaluaciones que generan ganadores y perdedores”, dijo Acevedo en el acto de su asunción al frente de la central fabril en reemplazo de Adrián Kaufmann Brea.

El nuevo presidente de la UIA fue proclamado por unanimidad en el marco de una asamblea donde quedó conformada una lista de unidad para la entidad empresaria, la cual de ese modo, deja el sistema de alternancias entre las dos líneas internas, la Celeste y Blanca y el grupo Industriales.

“El tipo de cambio es el que es”, dijo Acevedo al ser consultado por periodistas respecto de la relación entre el peso y el dólar

El directivo, director de Aceitera General Deheza, opinó que “para algunas economías regionales puede ser bajo y para otro sectores puede ser normal”.

“Eso se arregla con mucha más competitividad. Es mucho más importante volver a tener inflaciones normales. Que yo sepa que el mes que viene voy a poder reponer”, explicó el nuevo presidente de la central.

En relación a la marcha de la actividad económica, Acevedo consideró que “estamos viendo una recuperación, amarreta, pero es recuperación” y señaló que “hay sectores industriales que están invirtiendo”.

“La industria nacional siempre invierte. Claramente es la que lo hace primero y no se va”, añadió.

En materia de comercio exterior, el nuevo presidente de la UIA reiteró la “preocupación” del sector respecto de China, país que procura ser reconocido en la Organización Mundial del Comercio (OMC) como economía de mercado.

“Los precios en China son como el INDEC de (el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo) Moreno. El tratamiento que se tiene que dar a los productos chinos es comparar con bienes similares producidos en otros mercados”, sostuvo, al señalar que ese es el trato que usan “otros países como Estados Unidos o la Unión Europea”.

No obstante, precisó que “por ahora no hay una invasión de productos importados y menos en el marco de un mercado que no está en un boom”.

Acevedo también expresó su “preocupación personal” por la crisis de Brasil y señaló que la industria debería además procurar colocar productos en “terceros mercados”.

Al ser consultado sobre la participación empresaria en casos de corrupción, consideró que “tal vez en Argentina se perciba que hay poca transparencia” pero aclaró que “no en la medida de Brasil”.