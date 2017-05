Para bajar impuestos, el Gobierno apunta a que sean más los que pagan

El Gobierno pretende que la reforma tributaria que quiere llevar a cabo en el país sea “fiscalmente responsable” y “eficiente”, para lo cual aspira a “mantener un cierto nivel de ingresos” aún bajando las tasas de los impuestos, para lo cual aspira a ampliar el universo de los que pagan.

“Es posible mantener un cierto nivel de ingresos tributarios si se bajan las tasas y se aumentan las bases imponibles. Esta ha sido últimamente la tendencia general en el mundo, y una que creemos debe ser la que se siga en Argentina”, apuntó el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, ante la Comisión de Reforma Tributaria.

Ampliar la base imponible implica en principio dos opciones (o ambas cosas a la vez): extender por ley el universo de quienes están obligados a tributar y/o reducir la economía en negro (como ejemplo, uno de cada tres trabajadores en la Argentina está en negro, lo que implica no sólo que no tiene la cobertura jubilatoria y de salud que debería sino que, además, el fisco no recibe los aportes correspondientes).

Galiani, secretario de Política Económica, se reunió con la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria

Acompañado por el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, Galiani asistió esta tarde al Congreso para participar en una nueva sesión de trabajo de la comisión creada con el objetivo de impulsar una nueva Ley de Reforma Tributaria; ya había mantenido un primer encuentro con el organismo el 10 de mayo

Hoy el funcionario expuso los principios generales en los que está trabajando el Gobierno y recordó que la reforma se realizará en un contexto de alto déficit fiscal que debe ser eliminado en los próximos años.

Carácter redistributivo

El secretario de Política Económica Pidió “mirar el sistema tributario de manera integral y como parte de un sistema más amplio de redistribución, donde los impuestos financian el gasto público, que tiene un carácter redistributivo de primer orden”. Y sostuvo en esa línea que “la necesidad de reducir el déficit fiscal y adecuar el tamaño del Estado obliga a adoptar una estrategia de reforma gradual”.

“No hay reforma más importante para el crecimiento sostenible e incluyente del país que la que tiene que producirse en nuestro sistema fiscal y tributario”, dijo Galiani. “Necesitamos que nuestro sistema tributario sea fiscalmente responsable, eficiente y equitativo”, remarcó.

El Gobierno puso a la Reforma Tributaria como una de sus prioridades e impulsó la creación de la Comisión Bicameral que debe confeccionar la primera propuesta de Ley de reforma del sistema impositivo en 30 años.

La Comisión tiene 15 diputados y 15 senadores de distintos espacios políticos y está presidida por el diputado Luciano Laspina. Desde su constitución el 25 de abril, el Gobierno dispone de un máximo de 365 corridos para la presentación de uno o más proyectos de reforma.