Según un informe privado, la Argentina mejoró su calidad institucional

Después de veinte años de caída en los niveles de calidad institucional, en la medición de 2017 Argentina recuperó cuatro puestos en el Índice de Calidad Institucional (ICI) medición que elabora el académico Martín Krause para Libertad y Progreso en base a 8 indicadores que miden Seguridad Jurídica (Rule of Law), Voz y Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa, Percepción de Corrupción (de Transparency International), Competitividad Global, Libertad Económica (índices de Heritage y Fraser), y Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business del Banco Mundial).

El informe resalta que "hasta el año pasado Argentina era el segundo país que más Calidad Institucional había destruido en el mundo, cargando con una caída de 94 lugares en 20 años, récord sólo superado por Bolivia, que cayó 105 puestos"

El Índice 2017 indica que 6 de los 8 indicadores internacionales que lo componen han mejorado para el caso argentino. Los 2 indicadores que dan negativo o igual son los de Libertad Económica, que tardan más en recolectar sus datos y, en el caso del del Fraser Institute, se refiere a 2014. Así, Argentina escaló 8 posiciones en Rule of Law, 12 en Percepción de Corrupción (lo que significa que Argentina es percibido como un país menos corrupto desde el cambio de gobierno) , 5 en el Doing Business, 3 puestos en los de Libertad de Prensa y en Competitividad y 1 en Voz y Rendición de Cuentas.



Consultado por El Cronista, Aldo Abraham, Director Ejecutivo de Libertad y Progreso, brindó precisiones acerca de la importancia de este cambio de tendencia para la economía del país y la calidad institucional. "Hay cuestiones que son imprescindibles para crecer. Sólo por dar un ejemplo, desde que una persona decide fabricar un producto hasta que logra venderlo en el exterior se requieren 140 trámites, y esto afecta mucho más al pequeño empresario puesto que el costo administrativo es el mismo sea que se exporte por u$s 10.000 o u$s 1.000.000. La barrera de entrada para exportar es muy grande"

"La sanción de la Ley Pyme, que reduce impuestos y favorece el crédito o la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) - aunque todavía no rige para todos los sectores- como mecanismo de facilitación para las operaciones de importación, exportación y tránsito de mercaderías, implican un gran avance en este sentido", comenta Abraham.

El informe destaca que "esta edición del Índice refleja las percepciones y mediciones captadas en 2016, es decir que el índice tiene un rezago, mostrándose recién este año los cambios en la percepción del país a partir de las políticas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri, asumido en diciembre de 2015".

Al respecto, Abraham señala: "hay cuestiones, como la percepción de la corrupción o la libertad de expresión que se reflejan más rápido, pero el índice de libertad económica, por ejemplo, demora más tiempo en percibirse, quizás se observe un impacto favorable en la próxima medición".

De quién depende la calidad institucional

"La calidad institucional depende no solo del Gobierno, sino también de la oposición, pero fundamentalmente de los ciudadanos", destaca Abraham.

Pese al dato del informe, que es alentador, la Argentina sigue estando en el puesto número 138 en calidad institucional. El país latinoamericano mejor rankeado es Chile, que se ubica en el puesto número 24.

"Un inversor requiere al menos treinta años de alta calidad institucional para recuperar una inversión de capital. Hay que recordar que la mayor parte de las inversiones de capital en el país es realizada por argentinos, con dinero argentino", señala Abraham.

Para reflejar el proceso de maduración que viene experimentando nuestra sociedad en términos de conciencia y calidad institucional, Abraham realiza una analogía utilizando las etapas de desarrollo humano: niñez, adolescencia y adultez.

"Durante muchos años fuimos niños, queríamos que alguien de afuera no solucionara las cosas. Luego, ya en democracia nos comportamos como adolescentes. Cuando las cosas nos van mal, le echamos la culpa a otro. Tampoco tenemos límites, empezando por el respeto por la Constitución Nacional hasta las normas básicas y elementales de convivencia. Y como último rasgo adolescente, cierto ombliguismo. Yo no tengo que hacer cosas en función del país, sino que estoy convencido que el país las debe hacer por mí".

Para llegar a la adultez, en palabras de Abraham, debemos modificar esas conductas. "Ser respetuosos de los límites, conscientes de nuestras responsabilidades y, por sobre todas las cosas, del prójimo".

Consultado acerca de si un eventual avance de la Justicia sobre el escándalo de Obedrecht, por el cual la empresa constructora confesó el pago de sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 por u$s 35 millones de dólares, afectaría la ubicación de la Argentina en el Índice de Calidad Institucional, Abraham fue contundente: "Por el contrario, si la justicia avanza, independientemente de quienes sean los funcionarios involucrados y a qué color político pertenezcan, significa que las instituciones están funcionando correctamente".