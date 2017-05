Premios Martín Fierro: todos los nominados

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (Aptra) anunció hoy los nominados a los premios Martín Fierro a las producciones 2016 de la televisión abierta.

La entrega de premios se realizará el 18 de junio en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires y la de diplomas está prevista el 6 de junio a partir de la 19 en el mismo lugar.

La siguiente es la lista de nominados:

Unitario y/o miniserie: ‘El Marginal‘ (Canal 7), ‘Sí sólo sí‘ (Canal 7) y ‘Silencios de familia‘ (El Trece)

Ficción diaria: ‘Educando a Nina‘ (Telefé), ‘La Leona‘ (Telefé) y ‘Los ricos no piden permiso‘ (El Trece)

Periodístico: ‘Animales sueltos‘ (América Televisión), ‘Intratables‘ (América TV) y ‘Periodismo para todos‘ (El Trece)

Humorístico/de actualidad: ‘Bendita‘ (Canal 9), ‘NotiCampi‘(Telefé) y ‘Polémica en el bar (Telefé)

Deportivo: ‘Carburando‘ (El Trece), ‘Fútbol para todos‘(Canal 7) y ‘Juegos Olímpicos Río 2016‘ (Canal 7)

Noticiero: ‘América Noticias 2da Edición‘ (América TV), ‘Telefé Noticias a las 20‘ (Telefé), ‘Telenoche‘ (El Trece) y ‘Televisión Pública Argentina Noticias a las 20‘ (Canal 7)

Interés general: ‘Cocineros Argentinos‘ (Canal 7), ‘La noche de Mirtha‘ (El Trece) y ‘MDQ - Para todo el mundo‘ (El Trece)

Musical: ‘En estéreo‘ (Canal 9), ‘La peña de morfi‘ (Telefé) y ‘Pasión‘ (América TV)

Magazine: ‘El diario de Mariana‘ (El Trece), ‘Intrusos‘ (América TV) y ‘Morfi, todos a la mesa‘ (Telefé)

Panelista: Diego Leuco (‘El diario de Mariana - El Trece), Diego Brancatelli (‘Intratables‘ - América TV) y Paulo Vilouta (Intratables - América TV)

Cultural/educativo: ‘Ambiente y medio‘ (Canal 7), ‘El país en escena‘ (Canal 7) y ‘Si te he visto no me acuerdo (Canal 7)

Entretenimientos: ‘Como anillo al dedo‘ (El Trece), ‘Pasapablabra‘ (El Trece) y ‘Susana Giménez‘ (Telefé)

Reality: ‘Dueños de la cocina‘ (Telefé), ‘Pesadilla en la cocina‘ (Telefé) y ‘ShowMatch‘ (El Trece)

Infantil/juvenil: ‘Los creadores‘ (Telefé), ‘Panam y circo‘(El Trece) y ‘Piñón en familia‘ (El Trece)

Labor en conducción femenina: Carina Zampini (‘Morfi, todos a la mesa‘ - Telefé), Mariana Fabbiani (‘El diario de Mariana‘ - El Trece), Mirtha Legrand (‘Almorzando con Mirtha Legrand‘ y ‘La noche de Mirtha‘ - El Trece), Pamela David (‘Desayuno americano‘ - América TV) y Susana Giménez (‘Susana Giménez‘ - Telefé)

Labor en conducción masculina: Guido Kaczka (‘A todo o nada‘, ‘Hacélo feliz‘ y ‘Los 8 escalones‘ - El Trece), Iván De Pineda (‘Pasapalabra‘ y ‘Resto del mundo‘ - El Trece), Leandro ‘Chino‘ Leunis (‘Escape Perfecto‘, ‘BOOM!‘ y ‘Moisés el adelanto‘ - Telefé), Marcelo Tinelli (‘ShowMatch - El Trece) y Santiago del Moro (‘Intratables‘ - América TV)

Labor periodística femenina: Luciana Geuna (‘Periodismo para todos‘ y ‘Telenoche‘ - El Trece), María Belén Aramburu (Morfi, todos a la mesa‘ - Telefé) y Romina Manguel (‘Periodismo para todos‘ - El Trece)

Labor periodística masculina: Luis Novaresio (‘Desayuno americano‘ - América TV), Ricardo Canaletti (‘Noticiero Trece‘ y ‘Telenoche‘ - El Trece) y Reinaldo Sietecase (‘Telefé Noticias a las 13‘ y ‘Telefé Noticias a las 20‘ - Telefé)

Cronista/movilero: Dominique Metzger (‘Telenoche‘ - El Trece), Ignacio Otero (‘Telenoche‘ y ‘Periodismo para todos‘ - El Trece) y Sebastián Domenech (‘Arriba Argentinos‘ y ‘Noticiero Trece‘ - El Trece)

Actor protagonista en unitario y/o miniserie: Adrián Suar (‘Silencios de familia‘ - El Trece), Juan Minujin (‘El marginal‘- Canal 7) y Luis Machín (‘Las palomas y las bombas‘ - Canal 7)

Actriz protagonista en unitario y/o miniserie: Florencia Bertotti (‘Silencios de familia‘ - El Trece), Julieta Díaz (‘Silencios de familia‘ - El Trece) y Martina Gusmán (‘El marginal‘ - Canal 7)

Actor protagonista de ficción diaria/comedia: Diego Ramos (‘Educando a Nina‘ - Telefé), Esteban Lamothe (‘Educando a Nina‘- Telefé) y Rafael Ferro (‘Educando a Nina‘ - Telefé)

Actor protagonista de ficción diaria/drama: Gabriel Corrado (‘Por amarte así‘ - Telefé), Juan Darthes (‘Los ricos no piden permiso‘ - El Trece), Luciano Cáceres (‘Los ricos no piden permiso‘ - El Trece) y Pablo Echarri (‘La Leona‘ - Telefé)

Actriz protagonista de ficción diaria/comedia: Griselda Siciliani (‘Educando a Nina‘ - Telefé), Jorgelina Aruzzi (‘Educando a Nina‘ - Telefé) y Julieta Zylberberg (‘Loco por vos‘ - Telefé)

Actriz protagonista de ficción diaria/drama: Araceli González (‘Los ricos no piden permiso‘ - El Trece), Julieta Cardinali (‘Los ricos no piden permiso‘ - El Trece) y Nancy Duplaá (‘La Leona‘ - Telefé)

Labor humorística: Antonio Gasalla (‘Susana Giménez‘ - Telefé), Claudio Rico (‘ShowMatch‘ - El Trece) y Martín ‘Campi‘ Campilongo (‘Noticampi‘ - Telefé)

Actor de reparto: Carlos Portaluppi (‘El marginal‘ - Canal 7), Miguel Angel Solá (‘La Leona‘ - Telefé) y Raúl Taibo (‘Los ricos no piden permiso‘ - El Trece)

Actriz de reparto: Gloria Carrá (‘Silencios de familia‘ - El Trece), Maite Zumelzu (‘Por amarte así‘ - Telefé) y Mónica Antonópulos (‘La Leona‘ - Telefé)

Revelación: Andrea Rincón (‘La Leona‘ - Telefé), Brian Buley (‘El marginal‘ - Canal 7) y Paula Cancio (‘La Leona‘ - Telefé)

Autor/libretista: Adrián Caetano y Guillermo Salmerón (‘El marginal‘, Canal 7), Javier Daulte (‘Silencios de familia‘ - El Trece) y Pablo Lago y Susana Cardozo (‘La Leona‘, Telefé)

Director: Alejandro Ripoll (‘ShowMatch‘ - El Trece), Daniel Barone (‘Silencios de familia‘ - El Trece) y Luis Ortega, Javier Pérez, Mariano Ardanaz y Alejandro Ciancio (‘El marginal‘ - Canal 7)

Cortina musical: ‘Educando a Nina‘ (Ramón ‘Palito‘ Ortega y Carlos ‘Mona‘ Giménez - ‘Educando a Nina‘ - Telefé), ‘María María‘ (Miss Bolivia - ‘La Leona‘ - Telefé) y ‘Silencios de familia‘ (Diego Torres, ‘Silencios de familia‘ - El Trece)

Aviso publicitario: ‘Buenas migas‘ (Opera. Arcor - Young & Rubicam), ‘Calles felices‘ (Fiat - Leo Burnett) y ‘Ellos saben‘ (Infinia Diesel. YPF - Liebre Amotinada)Producción integral: ‘El marginal‘ (Canal 7), ‘Periodismo para todos‘ (El Trece) y ‘ShowMatch‘ (El Trece).