Fenández Meijide: "La ley de los 30.000 desaparecidos de Vidal tiene un espíritu muy fascista"

La ex integrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas (Conadep), Graciela Fernández Meijide, destacó que la ley bonaerense que determina que las publicaciones oficiales deben consignar que los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar fueron 30.000 "tiene un espíritu muy fascista".

En diálogo con Radio Télam, la referente de Derechos Humanos se refirió así a la norma sancionada por la Legislatura bonaerense y promulgada por el Ejecutivo que determina que las publicaciones oficiales deben consignar como "cívico militar" a la última dictadura y el número de 30.000 junto a la expresión "desaparecidos" y la consideró "violatoria de la libertad de expresión".

"Es más una declaración que una ley porque ni siquiera prevé castigo para quien no lo haga. Obliga a los funcionarios para que cuando hablen del tema desparecidos pongan la cifra que declaran solemnemente que son 30.000 y que cuando hagan mención a la dictadura, digan 'dictadura cívico-militar'. Si un funcionario se siente perjudicado por esta ley, puede pedir su inconstitucionalidad", expresó.

Sostuvo que a su criterio la norma es "inconstitucional desde donde se la mire" porque "nadie puede obligar a aseverar algo sobre lo que no hay ninguna documentación" y se preguntó: "¿quienes saben exactamente el número de desaparecidos? Los militares. No hay otros. Ellos son los únicos que saben a cuánta gente detuvieron, ordenaron asesinar y esconder su cadáver".

Fernández Meijide además recordó que en la cifra oficial que maneja la Secretaría de Derechos Humanos "no llegan a 10.000", pero se negó a sostener un número determinado. "Yo no tengo derecho a decir que son 8.842, mucho menos a obligar al resto a que lo hagan. Hay registrados en documentación y denuncia, tal numero. Eso no quiere decir que sean todos", explicó. Fernández Meijide fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 7 de diciembre último y este jueves recibirá la distinción en la Legislatura porteña.