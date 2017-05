Florencio Randazzo presentará los avales para competir en las PASO

Tal como adelantara El Cronista el sábado, Florencio Randazzo no cederá al pedido de la ex presidenta para que el peronismo evite las internas de agosto en provincia de Buenos Aires y conforme una lista de unidad para las próximas elecciones legislativas.

El espacio que apoya la postulación del ex ministro del Interior y Transporte presentará hoy los avales que consiguió el ex funcionario para competir en las PASO del PJ. El ex funcionario habría conseguido más de 100 mil avales.