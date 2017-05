Alicia Castro, dura con Malcorra: "La peor canciller de la historia argentina"

La ex embajadora argentina en Venezuela Alicia Castro definió hoy a la saliente ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, como "la peor canciller de la historia argentina".

No obstante, la ex funcionaria kirchnerista dijo que la salida de Malcorra "no" representará "un paso adelante en las relaciones exteriores" del país, debido a que quien "señala la estrategia" en la materia es el presidente Mauricio Macri.

"Malcorra es posiblemente la peor canciller de la historia argentina", consideró Castro en diálogo con radio Del Plata. La ex embajadora Argentina en Venezuela argumentó que la funcionaria saliente "protagonizó una serie de papelones, tropiezos y desaciertos que colocaron muy mal a la Argentina en el mundo".

"Y, en un mundo interconectado, la política de relaciones exteriores es la política", enfatizó. Castro sostuvo que, "en diciembre del año pasado, Malcorra se arrogó la presidencia del Mercosur, que le correspondía a Venezuela, usurpó la presidencia del Mercosur, convocó a una reunión y decidió expulsar a Venezuela".

El caso Venezuela

"No sólo a Venezuela sino que además expulsó físicamente a la canciller de Venezuela en un hecho que no tiene precedentes en la diplomacia mundial", fustigó. Y completó: "Un hecho de violencia institucional: echaron con la Infantería a la canciller de Venezuela y al canciller de Bolivia".

Por último, criticó el acuerdo firmado entre Argentina y el Reino Unido el 13 de septiembre de 2016 en relación a cuestiones vinculadas con las Islas Malvinas. "Se cedió a la pretensión del Reino Unido de remover todos los obstáculos al desarrollo económico de las islas, plasmando la vieja pretensión británica de legalizar la depredación de la pesca en el Atlántico Sur y de permitir la explotación de petróleo en (Islas) Malvinas".

El Gobierno anunció ayer la salida de Malcorra “por motivos personales” y su reemplazo por el actual embajador argentino en Francia, Jorge Faurie, un diplomático de carrera.