Suben en Brasil un 500% las inversiones externas directas en infraestructura

El ingreso de capital externo para inversiones de infraestructura en Brasil creció más del 500% en el primer cuatrimestre de este año en la comparación con el mismo período de 2016, con lo que alcanzó la marca de u$s 11.400 millones. El flujo representa más del 50% de la inversión directa en el país para operaciones registradas por el Banco Central (BC) de enero a abril, que en total suman u$s 21.500 millones.

Analistas del mercado proyectan, sin embargo, que este desempeño podría sufrir una disminución acentuada a partir de este mes en virtud de la nueva crisis política que involucra directamente al presidente Michel Temer, aunque esta reacción no signifique que los inversores "estén desistiendo".

"Básicamente cuando un inversionista destina dinero a un proyecto, considera los riesgos y la tasa de retorno. Ambos son mensurables, pero la incertidumbre no se puede medir", afirma el economista Claudio Frischtak. "Hoy estamos en el pantano de la incertidumbre, mientras ese velo no sea levantado, los inversores van a esperar, lo que no significa que desistan. Yo no conozco a nadie que haya desistido", concluye. Frischtak es especialista en el área de infraestructura de la consultora InterB.

El Banco Central ya redujo en casi el 50% la proyección de IDP (inversiones externas directas) total de mayo, pero no informó si la decisión tiene que ver con la crisis política. En este mes la autoridad monetaria prevé un flujo neto de u$s 2800 millones en inversiones directas, frente a los u$s 5577 millones registrados en abril.

"Estos momentos de indefinición dejan a Brasil en condición más desfavorable para disputar recursos con otros países, recordando que la oferta no es tan grande como fue en 2011 y 2012. Ahora disputamos un volumen menor de recursos", comenta, Luís Afonso Lima, director-presidente de la "Sociedad Brasileña de Estudios de Empresas Transnacionales y de la Globalización (Sobeet)".

Sin embargo, la inversión directa en el país destinada a infraestructura tiene la ventaja de ser un capital con características de largo plazo y todo indica que seguirá ayudando a las cuentas externas brasileñas, evaluó Silvio Campos Neto, economista senior de Tendencias Consultoría.

Campos Neto dio detalles de las proyecciones de su consultoría para el IDP de este año, que estiman en u$s 78.000 millones. En los últimos 12 meses concluidos en abril, el IDP totalizó u$s 84.700 millones.

"Todo depende del escenario político. Esta salvedad estará siempre presente, pero los números se mantendrán robustos porque ya hay mucha decisiones tomadas, y también estamos hablando de nichos atractivos de infraestructura, impulsados por la reciente agenda de concesiones", evaluó Campos Neto, citando posibles privatizaciones en el sector eléctrico y las concesiones de petróleo y gas que ocurrirán a lo largo del año.

Las inversiones directas en infraestructura (aeropuertos, carreteras, saneamiento, energía, telecomunicaciones, obras) representó el 53% de los recursos que ingresó al país de enero a abril (u$s 21.500 millones).

Este importe contempla, entre otras cosas, las concesiones de cuatro aeropuertos federales, la privatización de la Compañía Eléctrica de Goiás (Celg) y las subastas de transmisión de energía eléctrica, dos concesiones de carreteras en el interior de San Pablo y aportes para compra y expansión de empresas de saneamiento básico en Brasil, entre las que se destaca la operación del gigante canadiense Brookfield junto a Odebrecht Ambiental.